Дочь Александра Кузьмина устроила скандал на его похоронах

Александр Кузьмин (фото: ВКонтакте @kuzminmusic)
Родного брата музыканта Владимира Кузьмина не стало 24 марта. Ему стало плохо на остановке в Адлере. Сегодня мужчину проводили в последний путь.
Среди присутствующих были друзья, коллеги и родные музыканта, в том числе его жена Наталья. Они поженились всего пять лет назад, а сейчас она осталась без близкого человека.
Также на прощании был сын покойного Василий. Молодой человек не верит в естественную смерть отца. Он предполагает, что его отравили, после чего обокрали.
Дочери Кузьмина – Варвара и Сюзанна – тоже пришли прощаться с отцом. Когда гроб начали закрывать, туда не положили крест. В этот момент Варвара возмутилась, начала кричать, требуя открыть крышку гроба и положить крест, чтобы всё было сделано по церковным канонам. Несмотря на недоумение всех присутствующих, просьбу девушки исполнили.
К слову, Владимира Кузьмина на похоронах не было. При этом он вложил крупную сумму в организацию прощания с братом.
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Также на прощании был сын покойного Василий. Молодой человек не верит в естественную смерть отца. Он предполагает, что его отравили, после чего обокрали.
Дочери Кузьмина – Варвара и Сюзанна – тоже пришли прощаться с отцом. Когда гроб начали закрывать, туда не положили крест. В этот момент Варвара возмутилась, начала кричать, требуя открыть крышку гроба и положить крест, чтобы всё было сделано по церковным канонам. Несмотря на недоумение всех присутствующих, просьбу девушки исполнили.
К слову, Владимира Кузьмина на похоронах не было. При этом он вложил крупную сумму в организацию прощания с братом.
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Анастасия Чинкова