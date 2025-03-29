Владимир Кузьмин не приехал проститься с родным братом, а сын заявил об отравлении и воровстве

Александр Кузьмин (фото: ВКонтакте @kuzminmusic)
В субботу в Москве прошло прощание с братом музыканта Владимира Кузьмина. Александр ушёл из жизни 24 марта.
Траурная панихида состоялась в прощальном зале Центральной клинической больницы №1. Почтить память Александра Кузьмина пришли его друзья, коллеги и близкие. Однако брата почему-то не было, хотя именно он оплатил проведение траурной церемонии.
63-летнего Александра Кузьмина не стало в Сочи. Ему стало плохо на автобусной остановке. Прохожие вызвали скорую. Врачи три часа пытались спасти его жизнь, однако усилия не увенчались успехом.
Официальной причиной смерти назвали остановку сердца на фоне сахарного диабета и алкогольной интоксикации. Однако сын Александра утверждает, что отца могли отравить с целью наживы. До этого у музыканта пропал телефон и ноутбук.
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63-летнего Александра Кузьмина не стало в Сочи. Ему стало плохо на автобусной остановке. Прохожие вызвали скорую. Врачи три часа пытались спасти его жизнь, однако усилия не увенчались успехом.
Официальной причиной смерти назвали остановку сердца на фоне сахарного диабета и алкогольной интоксикации. Однако сын Александра утверждает, что отца могли отравить с целью наживы. До этого у музыканта пропал телефон и ноутбук.
«На головные боли он не жаловался, как-то резко всё. То ли отравили, то ли я не знаю. Мне много разных людей сказали, что этанолом отравили. Нашёл какого-то собутыльника, с ним выпил и отравили», – заявил молодой человек.Читайте также:
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Анастасия Чинкова