«Прыгнул в поезд и уехал в Сочи»: младший брат Владимира Кузьмина пропивает его деньги на курорте

Владимир Кузьмин (фото: Telegram @vkuzmin_official)
Младший брат музыканта Владимира Кузьмина страдает от алкогольной зависимости. Близкие всерьёз обеспокоены состоянием здоровья 63-летнего Александра, который практически не контролирует свои действия.
На днях он появился на концерте Владимира Кузьмина, где попросил у него деньги на лечение от зависимости. Музыкант поспешил помочь родному брату.
Жена Александра Наталья рассказала, что её супруг попросил денег и Владимир дал распоряжение выделить ему сто тысяч рублей на рехаб. Однако женщина предупредила музыканта, что его брат зависимый человек, поэтому призвала быть осторожным. Но в результате получилось то, чего боялась Наталья.
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Жена Александра Наталья рассказала, что её супруг попросил денег и Владимир дал распоряжение выделить ему сто тысяч рублей на рехаб. Однако женщина предупредила музыканта, что его брат зависимый человек, поэтому призвала быть осторожным. Но в результате получилось то, чего боялась Наталья.
«Но я написала, чтобы не давали в руки ему, сразу отправляли в клинику. Он взял деньги, прыгнул в поезд, свалил в Сочи, уехал на море и бухает там», – рассказала жена Александра.Тем временем дочь Владимира Кузьмина уже давно разорвала отношения с зависимым от алкоголя дядей. Соня отмечала, что Александр странно ведёт себя и пытается манипулировать добрыми чувствами близких, а её отец неоднократно пытался спасти брата от пагубной привычки.
«Я с ним перестала общаться после того, как он объявил, что хочет покончить жизнь самоубийством, но сделал это для хайпа. Это персонаж такой эксцентричный», – отметила Соня Кузьмина.Читайте также:
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Анастасия Чинкова