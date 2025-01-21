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Дочь Александра Серова покинула дом из-за его молодой избранницы: что произошло и какие сейчас отношения между ними?

Александр Серов и его дочь Мишель (Фото: соцсети)

Александр Серов и его дочь Мишель (Фото: соцсети)

Дочь певца Александра Серова Мишель долгое время делила с отцом крышу: в доме жила не только она, но и её муж и двое детей.
Говорят, что недавно Мишель съехала вместе со своей семьей, причина тому — новая избранница Серова. О том, как складываются отношения между отцом и дочерью, читайте в материале «Радио 1».


Считала отца однолюбом





Мама Мишель — бывшая гимнастка Елена Стебенева. Она познакомилась с Серовым на съёмках клипа. В 1991 году Елена вышла замуж за певца.

Александр Серов (Фото: соцсети)

Семейная жизнь не была безоблачной. Во-первых, Стебеневой пришлось отказаться от спортивной карьеры и посветить свою жизнь мужу, а затем и дочери. Во-вторых, она терпела многочисленные романы, которые заводил её муж на стороне. Однажды, по словам Елены, Серов поднял на неё руку и разбил лицо, после оплатил пластическую операцию в Германии, чтобы никто не узнал этот эпизод из их семейной жизни.

Елена и Александр развелись в 2010 году. Мишель после расставания родителей осталась жить с отцом в его загородном доме. Девушка строит карьеру певицы.

Съехала Мишель вместе со своей семьёй от отца в 2022 году в съёмный дом.

Мишель Серова (Фото: соцсети)

Девушка старается поддерживать связь с обоими родителями. В одном из интервью она назвала отца однолюбом, который после развода с её мамой больше не женился.


Причина отъезда дочери


Ксения Дежнева (Фото: соцсети)

По слухам, Александр Серов состоит в отношениях с молодой певицей, солисткой Большого театра — Ксенией Дежневой. Она младше артиста на 26 лет.

Возможно, Мишель покинула дом, чтобы дать отцу наладить свою личную жизнь.


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