Женатый возлюбленный, «проклятие» Харламова и пост об СВО: как живет Кристина Асмус после развода

Роли Вари Черноус в популярном сериале «Интерны» и Нины Левковской в фильме «Текст» принесли актрисе Кристине Асмус популярность. Кроме этого, внимание общественности приковывал брак с Гариком Харламовым, а затем и развод с шоуменом.