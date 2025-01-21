Женатый возлюбленный, «проклятие» Харламова и пост об СВО: как живет Кристина Асмус после развода

Актриса Кристина Асмус (Фото: соцсети)
Роли Вари Черноус в популярном сериале «Интерны» и Нины Левковской в фильме «Текст» принесли актрисе Кристине Асмус популярность. Кроме этого, внимание общественности приковывал брак с Гариком Харламовым, а затем и развод с шоуменом.
Как складывается жизнь артистки сейчас? Об этом читайте в материале «Радио 1».
В декабре 2024 года Кристина Асмус травмировала ногу во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда».
В соцсетях она рассказала, что ей предстоит долгое лечение, и назвала произошедшее с ней «гусарским проклятьем». В этой фразе поклонники увидели намёк на бывшего мужа артистки Гарика Харламова, который сыграл главную роль в фильме «Гусар».
Кристина Асмус (Фото: соцсети)
Асмус получила травму после того, как поскользнулась на мокром полу и упала во время исполнения хореографических движений. Актрисе пришлось перенести операцию.
В декабре прошлого года стало известно о том, что Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец стали жить вместе после первого свидания. По словам подруг актрисы, они познакомились на «киношной вечеринке», пара вместе чуть больше месяца, дочь Асмус приняла нового избранника.
Кристина Асмус и Илья Бурец (Фото: соцсети)
В октябре 2024 года Илья подал на развод, хотя расстался с женой ещё год назад. По словам друзей, он давно восхищался Асмус и сделал всё, чтобы завоевать её сердце.
В день, когда началась специальная военная операция, Асмус опубликовала в социальных сетях комментарий: «Страх и боль. Молю, остановите всё это». В августе 2022 года в отношении актрисы возбудили административное дело о дискредитации российской армии.
Адвокат артистки настаивал, что в деле отсутствует состав административного правонарушения, и отметил, что на момент публикации поста в КоАП не было статьи о дискредитации — её ввели в марте 2022 года.
Кристина Асмус (Фото: соцсети)
В сентябре того же года Тверской суд Москвы снял с артистки все обвинения. Сейчас публикация от 24 февраля 2022 года в личном блоге Асмус отсутствует.
В июле 2022 года актриса заверила, что не хочет жить за пределами России.
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«Гусарское проклятье»
В декабре 2024 года Кристина Асмус травмировала ногу во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда».
В соцсетях она рассказала, что ей предстоит долгое лечение, и назвала произошедшее с ней «гусарским проклятьем». В этой фразе поклонники увидели намёк на бывшего мужа артистки Гарика Харламова, который сыграл главную роль в фильме «Гусар».
«Ноет нога, выпрямить не могу, спать неудобно. Ещё и на колени встать не могу, а я женщина несвободная, мне очень надо. В общем, гусарское проклятье оказалось очень утомительным», — написала она на своей странице.
Кристина Асмус (Фото: соцсети)
Асмус получила травму после того, как поскользнулась на мокром полу и упала во время исполнения хореографических движений. Актрисе пришлось перенести операцию.
Новый избранник Асмус
В декабре прошлого года стало известно о том, что Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец стали жить вместе после первого свидания. По словам подруг актрисы, они познакомились на «киношной вечеринке», пара вместе чуть больше месяца, дочь Асмус приняла нового избранника.
«Можно сказать, что после первого свидания ребята поняли, что созданы друг для друга. Во всяком случае они уже съехались и живут как семья. 11-летняя дочь Кристины от брака с Харламовым Настя хорошо приняла нового мужчину мамы», — рассказали подруги.Они добавили, что до этого Бурец был знаком с Асмус два года.
Кристина Асмус и Илья Бурец (Фото: соцсети)
В октябре 2024 года Илья подал на развод, хотя расстался с женой ещё год назад. По словам друзей, он давно восхищался Асмус и сделал всё, чтобы завоевать её сердце.
Дело о дискредитации армии
В день, когда началась специальная военная операция, Асмус опубликовала в социальных сетях комментарий: «Страх и боль. Молю, остановите всё это». В августе 2022 года в отношении актрисы возбудили административное дело о дискредитации российской армии.
Адвокат артистки настаивал, что в деле отсутствует состав административного правонарушения, и отметил, что на момент публикации поста в КоАП не было статьи о дискредитации — её ввели в марте 2022 года.
Кристина Асмус (Фото: соцсети)
В сентябре того же года Тверской суд Москвы снял с артистки все обвинения. Сейчас публикация от 24 февраля 2022 года в личном блоге Асмус отсутствует.
В июле 2022 года актриса заверила, что не хочет жить за пределами России.
«Передо мной никогда не стоял вопрос об отъезде куда-либо из России. Только экспедиции в рамках съёмок», — цитирует слова Асмус News.ru
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Анастасия Ларина