«Оказалась сумасшедшая и сильно пьющая»: что развратило актрису Екатерину Васильеву и почему она ушла в монастырь

Известность к обожаемой публикой Екатерине Васильевой пришла в 1971 году благодаря роли Соньки в фильме «Бумбараш» Абрама Народицкого. Иными знаковыми ролями Васильевой были мадам Бопертюи из «Соломенной шляпки» (1974) Леонида Квинихидзе, Баюшкина из «Ключа без права передачи» (1976) динары Асановой, Рубцова из известной ленты Алексея Германа «Двадцать дней без войны» (1976).