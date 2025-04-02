Дочь Алексея Панина* раскрыла шокирующие подробности жизни с отцом

Алексей Панин* (Фото: Instagram** @alexeypaninn)
Несовершеннолетняя дочь скандального актёра Алексея Панина* оказалась в центре скандала. Об этом сообщает РИА Новости.
В Сети появилось видео, где 17-летняя Анна Панина без прав управляет автомобилем, а её отец, сидящий на пассажирском месте, радостно прокомментировал: «Теперь можно пить пиво, и будет тебя ребёнок возить».
Однако это лишь одна история из множества. Панин* давно шокирует пользователей соцсетей своими методами воспитания. Так, например, он заявлял, что не видит ничего плохого в том, чтобы ходить перед дочерью без одежды. Актёр известен своей любовью к нудистским пляжам. Также с 2022 года он переезжает из одной страны в другую, лишая дочь стабильности.
Однако всё же есть то, что причиняет ей боль, – это алкоголь. По словам Анны, когда отец выпивает, он становится немного другим человеком.
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*признан Минюстом РФ иноагентом, включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**запрещён в РФ
Однако это лишь одна история из множества. Панин* давно шокирует пользователей соцсетей своими методами воспитания. Так, например, он заявлял, что не видит ничего плохого в том, чтобы ходить перед дочерью без одежды. Актёр известен своей любовью к нудистским пляжам. Также с 2022 года он переезжает из одной страны в другую, лишая дочь стабильности.
«Мне не хватает примкнуться куда-то. У нас жизнь на иголках», – заявила Анна.При этом, несмотря на травлю со стороны ровесников из-за скандальных выходок Панина* и постоянных заявлений психологов, предупреждающих о последствиях такого воспитания, девушка не переживает. Она защищает отца, заявляя, что не стыдится его, и считая, что в их семье всё нормально.
Однако всё же есть то, что причиняет ей боль, – это алкоголь. По словам Анны, когда отец выпивает, он становится немного другим человеком.
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*признан Минюстом РФ иноагентом, включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова