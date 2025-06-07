«Поехала крыша»: МакSим о происходящем с ней в последние годы
МакSим высказалась о происходящем с ней в последние годы фразой: «Поехала крыша»
Певица Максим (Марина Абросимова) выпустила новый трек после пятилетнего молчания. В нем она рассказала о происходящем в ее жизни за последние годы.
Исполнительница столкнулась с тяжелой болезнью, двумя месяцами комы и зависимостями, которые преодолела. По словам артистки, она хотела рассказать о чувствах, которые долго скрывала.
«Я должна рассказать историю, которую я зарекалась, конечно, рассказывать. Потому что, если много говорить о том, что я видела, находясь в коме… Нормальные люди решат, что у меня поехала крыша», — сказала Абросимова «Стархиту».
Вместе с тем она приоткрыла завесу, рассказав, что видела в коме странных людей в пальто, отпустивших ее «проститься» и вернуться назад. Известно, что Максим готовит автобиографию и хочет снять фильм про свою жизнь.