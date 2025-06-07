«Поехала крыша»: МакSим о происходящем с ней в последние годы

07 июня 2025, 12:33

МакSим высказалась о происходящем с ней в последние годы фразой: «Поехала крыша»

Марина Абросимова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Максим (Марина Абросимова) выпустила новый трек после пятилетнего молчания. В нем она рассказала о происходящем в ее жизни за последние годы.





Исполнительница столкнулась с тяжелой болезнью, двумя месяцами комы и зависимостями, которые преодолела. По словам артистки, она хотела рассказать о чувствах, которые долго скрывала.





«Я должна рассказать историю, которую я зарекалась, конечно, рассказывать. Потому что, если много говорить о том, что я видела, находясь в коме… Нормальные люди решат, что у меня поехала крыша», — сказала Абросимова «Стархиту».