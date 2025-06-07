Елена Захарова рассказала о 7-летней дочери, которая целуется с мальчиками

07 июня 2025, 12:49

Елена Захарова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Елена Захарова рассказала о семилетней дочери, которая уже нашла избранника. Об этом пишет Kp.ru.





По словам актрисы, ее дочь в этом году пойдет в первый класс. Захарова отметила, что у Майи непростой характер.





«С Майей мне помогает моя мама. Ее, конечно, избаловали. Она очень непослушная и избалованная. Я это все понимаю. Но она долгожданный ребенок», — поделилась артистка.

«Не слишком все рано?» — задалась вопросом знаменитость.