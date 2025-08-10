«Утратила чувство юмора»: Волочкова уколола Гузееву в ответ на ее оскорбления Шаляпина

10 августа 2025, 07:39

Анастасия Волочкова ответила Ларисе Гузеевой, обидевшей Прохора Шаляпина

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова ответила Ларисе Гузеевой, обидевшей Прохора Шаляпина. Об этом пишет «Абзац».





Накануне Лариса Гузеева раскритиковала вокальные способности Прохора Шаляпина. Певец, который пел песню Филиппа Киркорова «Единственная моя», настолько не впечатлил актрису, что та назвала исполнение ужасным.



Шаляпин тогда не стал молчать и ответил Гузеевой. На защиту исполнителя встала и Анастасия Волочкова.



Знаменитость назвала Шаляпина позитивным человеком, который любит женщин. По словам балерины, творчество Прохора несет только добро.





«Я не знаю, какая муха укусила Ларису Гузееву. Может быть, дело в возрасте. Или она утратила чувство юмора. Прохор дарит людям радость!» — заключила Волочкова.