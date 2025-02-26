Дочь Анастасии Волочковой раскрыла правду о своём женихе – совсем не беден

Ариадна и Никита (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
В апреле Анастасия Волочкова выдаст замуж свою единственную дочь. Балерина много рассказывала о женихе 19-летней Ариадны. Звёздная мать утверждала, что девушка и её избранник живут скромно на съёмной квартире в спальном районе Москвы и трудятся в поте лица, чтобы оплатить жильё.
Однако сама Ариадна поспешила опровергнуть заявления матери. В откровенном интервью КП она рассказала о доходах Никиты и планах на будущее.
Ариадна познакомилась с будущим мужем, который на четыре года старше неё, в джаз-клубе, где отдыхала с друзьями. На следующий день они отправились гулять, а уже на третий день знакомства, как утверждает дочь Волочковой, молодой человек дал понять, что хочет жениться. Довольно быстро возлюбленные познакомились с родителями друг друга.
Действительно, как рассказывала балерина, Никита поёт в ходе католического храма. Однако помимо этого у него есть стабильный доход от бизнеса. И живёт Ариадна вовсе не в арендованной квартире, на которую зарабатывает сама, а дома у Никиты. Также у молодого человека есть хороший автомобиль и родительский загородный дом.
Дочь Волочковой подчеркнула, что работает в удовольствие, а не ради выживания. Студентка Высшей школы экономики зарабатывает репетиторством и дубляжом.
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Ариадна познакомилась с будущим мужем, который на четыре года старше неё, в джаз-клубе, где отдыхала с друзьями. На следующий день они отправились гулять, а уже на третий день знакомства, как утверждает дочь Волочковой, молодой человек дал понять, что хочет жениться. Довольно быстро возлюбленные познакомились с родителями друг друга.
Действительно, как рассказывала балерина, Никита поёт в ходе католического храма. Однако помимо этого у него есть стабильный доход от бизнеса. И живёт Ариадна вовсе не в арендованной квартире, на которую зарабатывает сама, а дома у Никиты. Также у молодого человека есть хороший автомобиль и родительский загородный дом.
Дочь Волочковой подчеркнула, что работает в удовольствие, а не ради выживания. Студентка Высшей школы экономики зарабатывает репетиторством и дубляжом.
«Глава семьи у нас – Никита, он всегда будет у меня на первом месте. Пока мы живем в Москве, но, возможно, когда-нибудь переедем в Петербург, потому что этот ритм жизни нам гораздо ближе, чем московский», – поделилась Ариадна.Читайте также:
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Анастасия Чинкова