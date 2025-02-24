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Дочь Волочковой не получит от отца квартиру

Экс-муж Волочковой отказался покупать дочери квартиру
Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Через несколько месяцев дочь Анастасии Волочковой 19-летняя Ариадна выйдет замуж за своего возлюбленного Никиту. Известно, что венчание пары пройдет в Санкт-Петербурге, после чего молодожены соберут гостей на роскошном приеме в особняке Мясникова.
Знаменитая балерина намерена потратить на организацию пышного торжества десять миллионов рублей. Это будет ее подарок молодым на свадьбу. Волочкова ждала, что ее экс-супруг Игорь Вдовин тоже внесет свой вклад и подарит дочери квартиру. В настоящее время Ариадна живет в съемном жилье, на которое ей с трудом хватает денег, заработанных на репетиторстве.

Выяснилось, что бизнесмен не собирается тратиться на такой дорогой свадебный подарок. Его нынешняя жена Елена Николаева рассказала в беседе с Woman, что Ариадна может и сама заработать себе на квартиру.

«Она цельный человек. Ей все вот это не нужно. Преподает английский и французский язык, очень хорошо преподает. У нее ребята- младшеклассники. В ней есть этот дар», — отметила телеведущая.

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#анастасия волочкова
Подмосковная теннисистка Мирра Андреева стала первой ракеткой России и вошла в мировую десятку
Подмосковная теннисистка Мирра Андреева стала первой ракеткой России
24 февраля 2025, 10:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева благодаря победе на турнире в Дубае впервые в карьере вошла в первую десятку мирового рейтинга. Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый список.
Андреева поднялась на пять позиций и вытеснила из топ‑10 испанку Паулу Бадосу, заняв девятое место. Теперь она – единственная представительница России в первой десятке мирового рейтинга. Кроме того, 17‑летняя Андреева стала первой ракеткой России, сменив на лидирующей позиции Дарью Касаткину.

В минувшую субботу подмосковная спортсменка стала первой с 2017 года россиянкой, выигравшей турнир категории WTA 1000, обыграв в финале Дубае датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Помимо этого, она оказалась самой молодой победительницей «тысячника» с момента введения формата в 2009 году. На момент победы россиянке было 17 лет 299 дней.

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«Пятый ребенок не за горами!»: Анастасия Костенко интригует фотосессией с округлившимся животом
Анастасия Костенко интригует фотосессией с округлившимся животом
24 февраля 2025, 10:13

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (фото: Instagram* kostenko.94)

Год прошел с момента рождения четвертого ребенка футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко — сына Ярослава. Недавно в сети появились слухи, что супруги ждут еще одного ребенка.
Анастасия и Дмитрий всегда говорили, что хотят большую семью. Есть вероятность, что в ближайшее время пара решится на еще одного ребенка.

«С тобой настолько надежно, что пятый не за горами. Дима, с праздником, любовь моя!» — так Костенко поздравила супруга с Днем защитника Отечества.

Недавно пара снялась в страстной фотосессии. На некоторых кадрах поклонники разглядели округлившийся живот Анастасии. Сама Костенко многочисленные предположения фанатов о своей беременности никак не комментирует.

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Иосиф Пригожин снял Валерию в гримерке: поклонники обсуждают «венозные ноги» артистки
Пригожин показал пикантные кадры с Валерией — фанаты не оценили «венозные ноги»
24 февраля 2025, 09:30

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В сети появились пикантные кадры, на которых Иосиф Пригожин запечатлел свою супругу, певицу Валерию, в гримерке перед ее выступлением на «ЦСКА Арена». Об этом пишет «‎7 Дней.ru».
На видео артистка расслабленно сидела в халате и тапочках, уже с макияжем и прической, не подозревая, что ее снимают.

Валерия, сидя на диване с ногой на ноге, оголила стройные ноги, распахнув полы халата. Однако, когда она заметила, что ее снимают, быстро приняла более скромную позу, прикрывшись халатом.

Некоторые поклонники успели обратить внимание на вид ног певицы, в частности на видимые вены, что вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи интернета раскритиковали внешний вид Валерии и назвали ее образ вульгарным, а Иосифа — невнимательным к недостаткам супруги.

На критику со стороны хейтеров Пригожин ответил с юмором, подчеркивая, что его жена выглядит прекрасно в любом образе. Большинство поклонников согласились с ним, отметив, что даже в домашнем халате Валерия сохраняет свою красоту и привлекательность.

Пара, состоящая в браке более 20 лет, продолжает радовать своих фанатов как совместными проектами, так и поддержкой друг друга в карьере.

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«Очень больно, что не выйду на сцену»: концерт Шакиры в мировом турне вновь отменили, на этот раз — из-за угрозы для жизни
Шакира вновь отменила выступление мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran
24 февраля 2025, 06:36

Шакира (Фото: Instagram* @shakira)

Певица Шакира была вынуждена отложить долгожданный концерт в Медельине, Колумбия. Причиной стали проблемы с безопасностью сцены. По данным Billboard, концертный директор настоял на «сдвиге» выступления из-за угрозы несчастного случая и потенциальных смертей.
Повреждения были обнаружены во время подготовки площадки.

Как оказалось, крыша конструкции, установленной на стадионе «Атанасио Хирардот», была серьезно повреждена. Под угрозой была не только жизнь артистки, но также благополучие ее команды и всех зрителей.

Шакира (Фото: Instagram* @shakira)

«Мы понимаем, что это решение может раздражать публику, которая с нетерпением ждала шоу, но самое главное – это безопасность каждого», — объяснил директор в своем заявлении Billboard.
Организаторы добавили, что выступление, намеченное на 24 февраля, состоится в другой день. Новая дата пока не объявлена.

Шакира (Фото: Instagram* @shakira)

Шакира, которая уже была вынуждена перенести выступление в Лиме, Перу, из-за проблем со здоровьем ранее, выразила сожаление по поводу нового переноса тура Las Mujeres Ya No Lloran. В посте в соцсетях певица призналась, что с нетерпением ждала встречи с фанатами и подготовила для них много сюрпризов.

«Мои люди из Медельина! Мне очень больно, что я не могу выйти на сцену и спеть для вас тогда, когда мне хотелось. Я приношу извинения за неудобства. Здесь нет моей вины или вины моей команды, но я уверена, что скоро мы найдем новую дату, чтобы встретиться», — обратилась Шакира к фанатам в соцсетях.
Шакира (Фото: Instagram* @shakira)

Организаторы пообещали, что это не последнее выступление певицы в Колумбии. Páramo Presenta сообщил, что уже работает с командой звезды над новыми концертами, которые пройдут во второй половине года и, возможно, затронут несколько городов страны.

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«Все в порядке»: Пинчук успокаивает фанатов и делится планами полететь на Мальдивы на фоне драмы переписок с «изменой» Чобаняна

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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«Все в порядке»: Пинчук успокаивает фанатов и делится планами полететь на Мальдивы на фоне драмы переписок с «изменой» Чобаняна
Ирина Пинчук ​полетит на Мальдивы, но в «измене» Чобаняна еще не разобрались
24 февраля 2025, 04:39

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Звезда «ДОМа-2» Ирина Пинчук объявила о планах отправиться на Мальдивы, пока её брак с Араем Чобаняном трещит по швам. На фоне утечки интимных переписок мужа и громкого заявления о разводе она пытается как-то сбросить стресс и отвлечься, пока «идет расследование», но внутренняя буря очевидна.
«Кто переживает за меня, знайте, у меня все нормально. Просто не до всего сейчас. Планирую полететь на Мальдивы, вот. Просто знаю, что многие волнуются искреннее. Вышла сказать, что все в порядке. Как видите, не все так плохо — я даже накрашенная», — рассказала Пинчук.
Всё началось с взлома переписок Арая, где он флиртовал с другими женщинами. Ирина сначала защищала супруга, но позже шокировала поклонников заявлением о разводе. Ночные переживания, невозможность уснуть и нервы, когда рядом ребенок — так звезда описывала последние дни.

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Позже, правда, Пинчук добавила, что жалеет об излишних эмоциях, которым дала волю и о том, что заявила в соцсетях об изменах и неизбежном разводе.

«Я вышла на эмоциях, когда выставляла всё ночью. Сейчас считаю нужным также выйти и проговорить один момент. В первую очередь, что нужно было сделать мне, конечно же, не рубить с плеча, вообще ни с кем не обговорив ничего», — заключила она.
Девушка ждет доказательств невиновности супруга вновь, старается смотреть на ситуацию более рационально, с надеждой на лучшее. К тому же Арай, вернув контроль над аккаунтом в соцсетях, говорит о подделке переписки и скриншотов.

«Мерзко и больно! Почему женщины так жестоки?» — Надежда Ермакова заступилась за Ирину Пинчук после новостей о разводе
«Мерзко и больно! Почему женщины так жестоки?» — Надежда Ермакова заступилась за Ирину Пинчук после новостей о разводе
Как раз на фоне круговорота беспокойства и переживаний Пинчук и запланировала поездку в теплые края.

Фанаты ее поддерживают: «Правильно, съезди, разгрузи голову».

При этом Ирина не собирается пускать ситуацию на самотек: ей потребуются четкие доказательства и опровержения, чтобы простить мужа. Конечно, он тоже мог оказаться жертвой «доказательств измены», однако не стоит заведомо снимать с него вину. Расследование, от которого, по словам Пинчук, «даже ФСБ отдыхает» еще в процессе.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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