Дочь Волочковой не получит от отца квартиру

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Через несколько месяцев дочь Анастасии Волочковой 19-летняя Ариадна выйдет замуж за своего возлюбленного Никиту. Известно, что венчание пары пройдет в Санкт-Петербурге, после чего молодожены соберут гостей на роскошном приеме в особняке Мясникова.
Знаменитая балерина намерена потратить на организацию пышного торжества десять миллионов рублей. Это будет ее подарок молодым на свадьбу. Волочкова ждала, что ее экс-супруг Игорь Вдовин тоже внесет свой вклад и подарит дочери квартиру. В настоящее время Ариадна живет в съемном жилье, на которое ей с трудом хватает денег, заработанных на репетиторстве.
Выяснилось, что бизнесмен не собирается тратиться на такой дорогой свадебный подарок. Его нынешняя жена Елена Николаева рассказала в беседе с Woman, что Ариадна может и сама заработать себе на квартиру.
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Выяснилось, что бизнесмен не собирается тратиться на такой дорогой свадебный подарок. Его нынешняя жена Елена Николаева рассказала в беседе с Woman, что Ариадна может и сама заработать себе на квартиру.
«Она цельный человек. Ей все вот это не нужно. Преподает английский и французский язык, очень хорошо преподает. У нее ребята- младшеклассники. В ней есть этот дар», — отметила телеведущая.
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Екатерина Коршунова