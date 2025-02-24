Дочь Волочковой не получит от отца квартиру

Звезда «ДОМа-2» Ирина Пинчук объявила о планах отправиться на Мальдивы, пока её брак с Араем Чобаняном трещит по швам. На фоне утечки интимных переписок мужа и громкого заявления о разводе она пытается как-то сбросить стресс и отвлечься, пока «идет расследование», но внутренняя буря очевидна.