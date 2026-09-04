Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редким снимком с сыном Марселем и бабушкой

04 сентября 2026, 05:30

Анна Заворотнюк поделилась редким снимком с сыном Марселем и бабушкой на фоне заката

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала редкое семейное фото, на котором запечатлена вместе с сыном Марселем и своей бабушкой Валентиной Борисовной. Кадр появился в её личном блоге.





На снимке семья прогуливается по дороге на фоне закатного солнца, взявшись за руки — маленький Марсель идет в центре. Фото выложили в материале Super.ru. В подписи к своему посту Анна в шутку отметила, что ее сын быстро взрослеет и скоро догонит прабабушку по росту.



«Безусловная любовь», — добавила она.