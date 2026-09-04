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Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редким снимком с сыном Марселем и бабушкой

Анна Заворотнюк поделилась редким снимком с сыном Марселем и бабушкой на фоне заката
Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала редкое семейное фото, на котором запечатлена вместе с сыном Марселем и своей бабушкой Валентиной Борисовной. Кадр появился в её личном блоге.



На снимке семья прогуливается по дороге на фоне закатного солнца, взявшись за руки — маленький Марсель идет в центре. Фото выложили в материале Super.ru. В подписи к своему посту Анна в шутку отметила, что ее сын быстро взрослеет и скоро догонит прабабушку по росту.

«Безусловная любовь», — добавила она.
Анна Заворотнюк с сыном Марселем (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)
Напомним, что о своей беременности Анна узнала спустя несколько месяцев после кончины матери. Марсель родился 2 апреля 2025 года, его день рождения почти совпал с днём рождения знаменитой бабушки — 3 апреля. Анна воспитывает мальчика вместе с мужем, бизнесменом Тимуром Исмаиловым – они познакомились во время учёбы в Нью-Йорке.

Два года назад пара переехала в ОАЭ, но Анна регулярно приезжает в Москву. В подмосковном посёлке живут мать Анастасии Заворотнюк, а также муж покойной актрисы Пётр Чернышёв и младшая дочь Мила.

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Мария Моисеева

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