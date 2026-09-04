Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редким снимком с сыном Марселем и бабушкой
Анна Заворотнюк поделилась редким снимком с сыном Марселем и бабушкой на фоне заката
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала редкое семейное фото, на котором запечатлена вместе с сыном Марселем и своей бабушкой Валентиной Борисовной. Кадр появился в её личном блоге.
На снимке семья прогуливается по дороге на фоне закатного солнца, взявшись за руки — маленький Марсель идет в центре. Фото выложили в материале Super.ru. В подписи к своему посту Анна в шутку отметила, что ее сын быстро взрослеет и скоро догонит прабабушку по росту.
«Безусловная любовь», — добавила она.Напомним, что о своей беременности Анна узнала спустя несколько месяцев после кончины матери. Марсель родился 2 апреля 2025 года, его день рождения почти совпал с днём рождения знаменитой бабушки — 3 апреля. Анна воспитывает мальчика вместе с мужем, бизнесменом Тимуром Исмаиловым – они познакомились во время учёбы в Нью-Йорке.
Два года назад пара переехала в ОАЭ, но Анна регулярно приезжает в Москву. В подмосковном посёлке живут мать Анастасии Заворотнюк, а также муж покойной актрисы Пётр Чернышёв и младшая дочь Мила.