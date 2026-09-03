Семья отца Стивена Сигала долгое время жила во Владивостоке
Стивен Сигал рассказал, что семья его отца долго жила во Владивостоке
Актер Стивен Сигал, который получил гражданство РФ, признался, что его родственники на протяжении нескольких лет жили во Владивостоке, поэтому он сам часто посещал этот город.
Об этом Сигал рассказал «Известиям» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). При этом конкретно место актер называть не стал.
«У меня здесь есть корни. Семья моего отца долгое время жила во Владивостоке», — пояснил Сигал.
Ранее народный артист России Александр Михайлов назвал Стивена Сигала уникальным человеком и настоящим посланником мира. По его словам, Сигал является «мостом» между Россией и Америкой. Актер обладает искренне нравственной натурой и замечательным характером, уверен Михайлов.