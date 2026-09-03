Семья отца Стивена Сигала долгое время жила во Владивостоке

03 сентября 2026, 20:52

Стивен Сигал рассказал, что семья его отца долго жила во Владивостоке

Стивен Сигал (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Актер Стивен Сигал, который получил гражданство РФ, признался, что его родственники на протяжении нескольких лет жили во Владивостоке, поэтому он сам часто посещал этот город.





Об этом Сигал рассказал «Известиям» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). При этом конкретно место актер называть не стал.





«У меня здесь есть корни. Семья моего отца долгое время жила во Владивостоке», — пояснил Сигал.