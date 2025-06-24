Дочь Анастасии Заворотнюк показала двухмесячного сына Марселя
29-летняя дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала видео с сыном Марселем. Анна записала ролик под трендовый звук и поделилась им в своем блоге.
Дочь известной актрисы станцевала под модный в соцсетях звук, держа сына Марселя на руках. Во время танца Анна бережно прижимала малыша к себе и улыбалась, глядя в камеру.
Подписчики отметили, что рядом с сыном девушка выглядит счастливой, а некоторым даже удалось рассмотреть профиль ребенка.
Анна Заворотнюк растит двухмесячного сына Марселя вместе с супругом, бизнесменом Тимуром Исмаиловым.
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