Дочь Анастасии Заворотнюк показала двухмесячного сына Марселя

24 июня 2025, 19:13

Анна Заворотнюк с сыном Марселем (Фото: Инстаграм* @anna_zavorotnyuk)

29-летняя дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала видео с сыном Марселем. Анна записала ролик под трендовый звук и поделилась им в своем блоге.