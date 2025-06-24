Полина Гагарина опубликовала умилительное видео с дочерью Мией
Певица Полина Гагарина выложила забавное видео с восьмилетней дочерью Мией. Артистка сняла девочку, когда та делала себе макияж.
«Это встроено в каждую девочку», — подписала ролик Гагарина.
Многие подписчики отметили, что Мия — копия мамы.
«Мия — красотка! Всё больше убеждаюсь, что Миюша — это ваша копия и продолжение во всём прекрасном! Ваше уникальное повторение в красоте, таланте и жизни!», «Очаровательна! Мамина маленькая копия», — написали комментаторы под видео.Ранее сообщалось, что первый муж Полины Гагариной, актёр Петр Кислов, тайно женился на девушке, которая младше его почти на 20 лет. Избранницей стала Яна Зорина.
*запрещён в РФ.