«Всё как мы любим»: Певице Славе стало плохо после свадьбы Бородиной

24 июня 2025, 17:29

Певица Слава рассказала о плохом самочувствии после свадьбы Ксении Бородиной

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Певица Слава сообщила поклонникам о плохом самочувствии после торжественной свадебной церемонии Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, где она была среди приглашённых гостей. Артистка поделилась плохой новостью в своём блоге.





Российская певица посетила торжественное мероприятие звёздной пары, где был установлен строгий дресс-код. Слава поддержала его и облачилась в белое ультракороткое платье, которое демонстрировало стройные ноги девушки. Праздничный образ артистка дополнила украшениями, аккуратной сумочкой и собранной причёской.



Но с размахом отгуляв пышное празднество, Слава заявила о плохом самочувствии.

«Сходила на свадьбу. Температура, сопли, озноб, горло. Всё как мы любим», — сообщила артистка своим поклонникам.