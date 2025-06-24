«Всё как мы любим»: Певице Славе стало плохо после свадьбы Бородиной
Певица Слава рассказала о плохом самочувствии после свадьбы Ксении Бородиной
Певица Слава сообщила поклонникам о плохом самочувствии после торжественной свадебной церемонии Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, где она была среди приглашённых гостей. Артистка поделилась плохой новостью в своём блоге.
Российская певица посетила торжественное мероприятие звёздной пары, где был установлен строгий дресс-код. Слава поддержала его и облачилась в белое ультракороткое платье, которое демонстрировало стройные ноги девушки. Праздничный образ артистка дополнила украшениями, аккуратной сумочкой и собранной причёской.
Но с размахом отгуляв пышное празднество, Слава заявила о плохом самочувствии.
«Сходила на свадьбу. Температура, сопли, озноб, горло. Всё как мы любим», — сообщила артистка своим поклонникам.В материале «Радио 1» раскрыты все подробности свадьбы Ксении Бородиной, сэкономившей на выступлении Кадышевой.
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