Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото в роскошном платье с глубоким разрезом

15 октября 2026, 05:28

Анна Заворотнюк побывала на свадьбе подруги и опубликовала фотосессию

Анна Заворотнюк (Фото: Telegram @anyutinymiglazkami)

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна стала гостьей на свадьбе одной из своих близких подруг. Для вечера 30‑летняя звезда выбрала эффектное платье‑бюстье в нежном голубом оттенке.