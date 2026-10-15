Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото в роскошном платье с глубоким разрезом
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна стала гостьей на свадьбе одной из своих близких подруг. Для вечера 30‑летняя звезда выбрала эффектное платье‑бюстье в нежном голубом оттенке.
Образ знаменитость дополнила его элегантным колье, сдержанным серебряным клатчем и причёской с мягкими локонами. Фотографии с места событий она опубликовала в телеграм-канале.
Поклонники сразу обратили внимание на наряд и осыпали Анну комплиментами. В комментариях фолловеры особенно выделяли её утончённый стиль и стройную фигуру, единодушно отметив, что девушка выглядела по‑настоящему волшебно.
Недавно Анна порадовала подписчиков и трогательными семейными кадрами. Она впервые опубликовала совместное фото с сыном Марселем, который появился на свет весной 2025 года в браке с бизнесменом Тимуром Исмаиловым.
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