Приставы установят окончательный долг Джигана по алиментам
Судебные приставы определят итоговую сумму задолженности рэпера Джигана (Дениса Устименко) по алиментам после того, как получат из налоговой службы сведения о его доходах за весь период неуплаты. Об этом агентству РИА Новости рассказала адвокат бывшей жены артиста Оксаны Самойловой Ирина Кузнецова.
По словам юриста, основанием для возбуждения исполнительного производства стало алиментное соглашение, заключённое между супругами в июле 2020 года. Окончательный размер долга будет установлен приставами после получения сведений из налоговой за все шесть лет неисполнения, пояснила Кузнецова.
Ранее Telegram‑канал Mash сообщил об аресте подмосковного дома Джигана из‑за долга по алиментам перед Оксаной Самойловой. Сумма оценивалась в 1,7 миллиона рублей.
Как следует из материалов службы судебных приставов, 7 октября в отношении Устименко возбудили исполнительное производство о взыскании вышеупомянутых средств. Документ базируется на нотариально удостоверенном соглашении об уплате алиментов.
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