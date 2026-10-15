Приставы установят окончательный долг Джигана по алиментам

15 октября 2026, 02:42

Денис Устименко (Фото: Telegram @geegunchill)

Судебные приставы определят итоговую сумму задолженности рэпера Джигана (Дениса Устименко) по алиментам после того, как получат из налоговой службы сведения о его доходах за весь период неуплаты. Об этом агентству РИА Новости рассказала адвокат бывшей жены артиста Оксаны Самойловой Ирина Кузнецова.