Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко сообщила о пополнении в семье
Актриса Кейли Куоко родила второго ребёнка
Актриса Кейли Куоко, прославившаяся благодаря роли Пенни в сериале «Теория большого взрыва», и её супруг Том Пелфри сообщили, что у них родилась ещё одна девочка. О пополнении супруги рассказали в своих социальных сетях.
Малышка родилась 12 октября, ей дали имя Филомена Кармин Боби Пелфри. В личном блоге актриса эмоционально поделилась своими чувствами, назвав произошедшее благословлением.
«Мы так благодарны за это безумное, дикое, полное взлётов и падений путешествие, которое привело нас к нашей малышке Фило! Теперь наша семья официально в полном составе. Время забирать сестрёнку Матильды домой!» — написала Куоко.Напомним, роман Кейли и Тома начался в 2022 году — пара объявила о своих отношениях спустя всего месяц после знакомства. Позже у них родилась первая дочь Матильда. Спустя некоторое время влюблённые объявили о помолвке, а в июне 2026 года сообщили, что ждут второго ребёнка.