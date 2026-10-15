Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко сообщила о пополнении в семье

15 октября 2026, 02:21

Актриса Кейли Куоко родила второго ребёнка

Кейли Куоко и Том Пелфри (Фото: Instagram* @kaleycuoco)

Актриса Кейли Куоко, прославившаяся благодаря роли Пенни в сериале «Теория большого взрыва», и её супруг Том Пелфри сообщили, что у них родилась ещё одна девочка. О пополнении супруги рассказали в своих социальных сетях.





Малышка родилась 12 октября, ей дали имя Филомена Кармин Боби Пелфри. В личном блоге актриса эмоционально поделилась своими чувствами, назвав произошедшее благословлением.

Кейли Куоко (Фото: Instagram* @kaleycuoco)

«Мы так благодарны за это безумное, дикое, полное взлётов и падений путешествие, которое привело нас к нашей малышке Фило! Теперь наша семья официально в полном составе. Время забирать сестрёнку Матильды домой!» — написала Куоко.