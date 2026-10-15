«Мне стыдно, я плачу»: Дана Борисова эмоционально отреагировала на обвинение дочери в домашнем насилии

15 октября 2026, 01:25

Телеведущая Дана Борисова увидела пиар-ход в обвинениях дочери

Дана Борисова (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова ответила на обвинения в домашнем насилии, которые выдвинула её 19‑летняя дочь Полина. В интервью изданию «СтарХит» артистка призналась, что новость стала для неё полной неожиданностью.





По мнению телеведущей, заявления дочери могут быть попыткой привлечь внимание и получить приглашение на ток‑шоу. При этом сама Дана заявила, что не намерена участвовать в подобных проектах.



«Что?! Офигеть можно! Не от большого ума такие вещи пишет! Я в полном шоке, честно говоря. Вы меня застали врасплох. Господи, как же мне стыдно, я плачу сижу из‑за того, что она всё это написала», — поделилась Борисова.