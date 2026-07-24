Телеведущая Ольга Бузова призналась, что восстановление после травмы проходит тяжело

24 июля 2026, 17:40

Ольга Бузова рассказала, что ей может понадобиться повторная операция на колене

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова рассказала подписчикам, что процесс восстановления после травмы колена затянулся. По словам телеведущей, рана заживает медленнее, чем ожидалось, и если лечение не даст результата, ей может понадобиться повторное хирургическое вмешательство.





Сейчас артистка проходит курс восстановления с использованием специального медицинского аппарата и старается избежать новой операции. Однако окончательное решение будет зависеть от того, как будет идти процесс заживления.



Бузова призналась, что из-за длительной реабилитации ей пришлось отказаться от привычного активного образа жизни. Кроме того, она пожаловалась на сильные отёки по всему телу, которые, по её словам, не проходят, несмотря на регулярные тренировки, правильное питание и соблюдение питьевого режима.





«Я уже свыклась с тем, что я не активна, что у меня нет лета. Более того, у меня огромный отек по всему телу… Я занимаюсь спортом каждый день, сижу на правильном питании, пью воду, а отек не проходит, пока не восстановится рана. Я просто устала», — поделилась телеведущая.