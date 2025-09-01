Марина Федункив прокомментировала слухи о вмешательствах во внешность

01 сентября 2025, 21:12

Федункив объяснила, почему после родов в 53 года стала выглядеть моложе

Марина Федункив (Фото: Instagram* / @marinaphedunkiv)

Марина Федункив демонстрирует, что возраст не мешает ей чувствовать себя уверенно и выглядеть молодо. После рождения первенца в 53 года поклонники заметили, что актриса заметно посвежела, и это стало поводом для разговоров о возможной пластической операции.