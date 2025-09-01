Марина Федункив прокомментировала слухи о вмешательствах во внешность
Марина Федункив демонстрирует, что возраст не мешает ей чувствовать себя уверенно и выглядеть молодо. После рождения первенца в 53 года поклонники заметили, что актриса заметно посвежела, и это стало поводом для разговоров о возможной пластической операции.
В интервью Леди Mail артистка решила расставить все точки над «и» и прокомментировала слухи о коррекции внешности. По её словам, изменения во внешности связаны не с хирургическим вмешательством, а с естественными процессами, сопровождавшими беременность.
Она отметила, что губы действительно выглядели так, словно в них были введены филлеры, но заверила, что это — результат отечности.
При этом Марина добавила, что если бы решилась на пластику, скрывать этого бы не стала.
Федункив также призналась, что не исключает возможности обращения к пластическим хирургам в будущем, но пока справляется с поддержанием молодости с помощью щадящих методов.
