Марина Федункив прокомментировала слухи о вмешательствах во внешность

Федункив объяснила, почему после родов в 53 года стала выглядеть моложе
Марина Федункив (Фото: Instagram* / @marinaphedunkiv)

Марина Федункив демонстрирует, что возраст не мешает ей чувствовать себя уверенно и выглядеть молодо. После рождения первенца в 53 года поклонники заметили, что актриса заметно посвежела, и это стало поводом для разговоров о возможной пластической операции.



В интервью Леди Mail артистка решила расставить все точки над «и» и прокомментировала слухи о коррекции внешности. По её словам, изменения во внешности связаны не с хирургическим вмешательством, а с естественными процессами, сопровождавшими беременность.

Она отметила, что губы действительно выглядели так, словно в них были введены филлеры, но заверила, что это — результат отечности.

При этом Марина добавила, что если бы решилась на пластику, скрывать этого бы не стала.

Федункив также призналась, что не исключает возможности обращения к пластическим хирургам в будущем, но пока справляется с поддержанием молодости с помощью щадящих методов.

