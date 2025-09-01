Продюсер рассказал, почему Шуре больше не нужно привлекать внимание эпатажем

01 сентября 2025, 21:29

Продюсер Рудченко: Шура не сможет собрать «Олимпийский», но его хиты ещё любят

Шура (Фото: Instagram* / @shuramedvedev)

Артист Шура, прославившийся в 90-х и начале 2000-х, до сих пор продолжает выступать и интересовать публику. Продюсер Павел Рудченко объяснил, за счёт чего певец сумел сохранить популярность спустя годы.