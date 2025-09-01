Продюсер рассказал, почему Шуре больше не нужно привлекать внимание эпатажем
Артист Шура, прославившийся в 90-х и начале 2000-х, до сих пор продолжает выступать и интересовать публику. Продюсер Павел Рудченко объяснил, за счёт чего певец сумел сохранить популярность спустя годы.
По его словам, в период расцвета карьеры Шура выделялся благодаря яркому внешнему облику и нестандартным образам, что сыграло ключевую роль в его узнаваемости. Однако в настоящее время, как отметил Рудченко, артисту больше не нужно эпатировать — публику привлекают его культовые хиты.
Продюсер напомнил, что песни, написанные Павлом Есениным, включая «Ты не верь слезам» и «Твори добро», стали настоящей классикой. Именно они, по его мнению, обеспечили артисту долговременную популярность.
Он также отметил, что музыканты 90-х и начала 2000-х вновь становятся востребованными. Многие уже вернулись на сцену и обрели новую волну интереса со стороны слушателей. Шура, по его словам, не стал исключением и продолжает пользоваться популярностью благодаря ностальгии аудитории по прежним хитам.
