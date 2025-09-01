Достижения.рф

Дочь Даны Борисовой поделилась подробностями восстановления после пластической операции

Полина Борисова рассказала, как проходит её реабилитация после операции
Дана Борисова с дочерью Полиной (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

18-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой вновь оказалась в центре внимания. В одном из выпусков шоу Полина призналась, что не всегда следует всем рекомендациям по восстановлению после пластики — в частности, она не носит компрессионный корсет и спит на животе. Эти слова вызвали волну критики со стороны пользователей.



Поводом для обсуждений стала операция по коррекции фигуры и груди, которую Полина сделала после наступления совершеннолетия — процедура была подарком от матери.

В интервью изданию Super девушка прокомментировала ситуацию, отметив, что её слова были поняты неправильно. По словам Полины, она придерживается медицинских рекомендаций. Она уточнила, что в ходе процедуры ей удалили около четырёх литров жира, и из-за отсутствия излишков кожи необходимость в постоянном ношении компрессионного белья минимальна — она использует его в основном для борьбы с отёками.

Спустя неделю после операции Полина продолжает ощущать болезненность, у неё остаются гематомы, а также временные швы, которые, как она отметила, позже будут сняты.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0