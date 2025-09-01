Дочь Даны Борисовой поделилась подробностями восстановления после пластической операции

01 сентября 2025, 19:23

Полина Борисова рассказала, как проходит её реабилитация после операции

Дана Борисова с дочерью Полиной (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

18-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой вновь оказалась в центре внимания. В одном из выпусков шоу Полина призналась, что не всегда следует всем рекомендациям по восстановлению после пластики — в частности, она не носит компрессионный корсет и спит на животе. Эти слова вызвали волну критики со стороны пользователей.