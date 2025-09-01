Мария Погребняк усомнилась в целесообразности изучения песен Мота в школе
Мария Погребняк прокомментировала инициативу включить песни исполнителя Мота (настоящее имя — Матвей Мельников) в школьную программу. В своём Telegram-канале она выразила сомнение в том, что композиции музыканта могут нести значимую образовательную нагрузку.
Блогер призналась, что ей нравятся его треки, но при этом задала риторический вопрос о том, какие именно смыслы они могут передать школьникам. Она также предложила вспомнить самые популярные хиты артиста, чтобы оценить их с точки зрения содержания.
Сам Мот ранее высказывался положительно о такой идее, подчеркнув, что его тексты, по его мнению, имеют определённую смысловую глубину и выразительную поэтическую форму. Он также поддержал включение в школьную программу песен других исполнителей — Shaman'а, Олега Газманова и Сергея Майданова.
Читайте также: