Мария Погребняк усомнилась в целесообразности изучения песен Мота в школе

01 сентября 2025, 18:42

Мария Погребняк поставила под вопрос образовательную ценность творчества Мота

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк прокомментировала инициативу включить песни исполнителя Мота (настоящее имя — Матвей Мельников) в школьную программу. В своём Telegram-канале она выразила сомнение в том, что композиции музыканта могут нести значимую образовательную нагрузку.