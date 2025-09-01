«Превратится в монстра»: Анастасия Волочкова прошлась по внешности дочери Даны Борисовой

01 сентября 2025, 17:36

Волочкова призвала спасти Дану Борисову и ее дочь от пластических хирургов

Анастасия Волочкова (Фото: Телеграм/volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова призвала спасти Дану Борисову и ее дочь Полину от пластических хирургов. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.





Поводом стали недавние операции наследницы телеведущей по увеличению груди и коррекции ягодиц. Ранее девушка сделала ринопластику и придала объем губам. Волочкова резко осудила такие вмешательства в молодой организм, чем вызвала гнев Борисовой.



По мнению балерины, любые пластические операции являются издевательством над телом, особенно в юном возрасте. Она предупредила, что чрезмерные изменения могут привести к негативным последствиям в будущем.

«Дочь Даны такая молодая и такая красивая. Зачем ей нужны были эти метаморфозы? Она превратится в монстра просто, если продолжит так себя менять. С другой стороны, какая мать — такая и дочь. Там и саму Дану нужно спасать от врачей», — заявила бывшая прима Большого театра.

«Природа не терпит каких-либо вмешательств. Чем больше вы кромсаете свое тело, тем больше оно вам потом мстит. Тем более, когда речь идет о молодом организме. <…> Лечь под нож хирурга всегда можно успеть, а вот сохранить молодость суставов и растяжку едва ли у кого получится», — добавила собеседница издания.