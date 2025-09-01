Татьяна Буланова анонсировала изменения в составе своей нашумевшей подтанцовки

01 сентября 2025, 18:08

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Российская певица Татьяна Буланова недавно стала одной из самых обсуждаемых звезд российской эстрады. И дело тут не в новых хитах или каких-то скандалах, а в подтанцовке артистки.





Как стало известно, в ставшей недавно знаменитой команде Булановой произойдут изменения. По информации URA.RU, Татьяна приехала в Казань с двумя танцорами. Третьего — Дмитрия Берегулю — зрители не увидели. Как оказалось, он уволился из коллектива. Стали ли многочисленные мемы причиной для этого, Буланова не уточнила.



При этом подтанцовку может покинуть и еще участница Алена. По словам Татьяны, девушка хочет стать мамой через какое-то время.





«Пока они работают вдвоем: Алена и Максим. Справляются. Максим в нашем коллективе танцует больше 20 лет, Алена — 9-10 лет», — объяснила Буланова.