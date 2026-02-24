Дочь Даны Борисовой устроила скандал на съемках «Новой Битвы экстрасенсов»
Дочь Даны Борисовой устроила скандал на кастинге «Новой Битвы Экстрасенсов». Юбилейный сезон мистического реалити-шоу выйдет в последний день зимы на телеканале ТНТ.
Заявки на участие поступили из Сирии, Франции, Швейцарии, Латвии, Грузии, Сербии и Италии. Чтобы попасть в проект, экстрасенсы проходили три традиционных испытания: «Ширма», «Багажник» и «Мистер Икс».
В роли последнего выступила наследница телеведущей, которая сейчас лечится в психиатрической клинике. Для участия в съемках ей разрешили покинуть больницу на пару дней. Экстрасенсы должны были «считать» историю жизни Полины. Однако то, что они сказали о девушке, ей категорически не понравилось.
Дочь Борисовой не согласилась с видением магов и разругалась с некоторыми из них прямо на съемках испытания. При этом именно от выбора Полины зависел окончательный состав нового сезона.
