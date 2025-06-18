«Больной человек»: Эксперт раскрыл причины провала Киркорова на свадьбе в Ташкенте
Эксперт Юрец рассказал о причинах провала Киркорова на свадьбе в Ташкенте
Эстрадный певец Филипп Киркоров минувшие выходные провёл в Ташкенте, где выступил на свадебном застолье. Видео с закрытого торжества, где певец с трудом поёт и выглядит болезненным привлекло внимание педагога по вокалу Андрея Юрца, который в беседе с Kp.ru объяснил причины провального выступления артиста.
Продюсер и руководитель школы вокала Андрей Юрец, посмотрев исполнение Киркоровым хита «Дива» указал на утомленное состояние артиста.
«Зная Филиппа, замечу, он раньше такого не позволял, слышу подобное впервые. Налицо хроническая усталость или процессы, происходящие в организме действительно больного человека. На месте продюсера я бы артиста в таком виде на сцену не выпустил», — рассказал Юрец.Возможно, артист устал во время перелёта и не до конца оправился от перенесённой травмы во время концерта. Однако несмотря на болезненный вид певец был замечен с сигаретой и подвергся критике поклонников. Фанаты вспомнили историю певца, где он рассказывал, что Петросян помог ему бросить курить.
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