«Больной человек»: Эксперт раскрыл причины провала Киркорова на свадьбе в Ташкенте

18 июня 2025, 14:10

Эксперт Юрец рассказал о причинах провала Киркорова на свадьбе в Ташкенте

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Эстрадный певец Филипп Киркоров минувшие выходные провёл в Ташкенте, где выступил на свадебном застолье. Видео с закрытого торжества, где певец с трудом поёт и выглядит болезненным привлекло внимание педагога по вокалу Андрея Юрца, который в беседе с Kp.ru объяснил причины провального выступления артиста.





Продюсер и руководитель школы вокала Андрей Юрец, посмотрев исполнение Киркоровым хита «Дива» указал на утомленное состояние артиста.

«Зная Филиппа, замечу, он раньше такого не позволял, слышу подобное впервые. Налицо хроническая усталость или процессы, происходящие в организме действительно больного человека. На месте продюсера я бы артиста в таком виде на сцену не выпустил», — рассказал Юрец.