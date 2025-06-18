Жена Андрея Мерзликина рассказала об изменах

18 июня 2025, 14:56

Жена Андрея Мерзликина прокомментировала развод и слухи об изменах

Андрей Мерзликин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Недавнее заявление актера Андрея Мерзликина о разводе с супругой, с которой он прожил 20 лет, вызвало бурное обсуждение. Вокруг расставания пары начали возникать слухи об интрижке звезды фильма «Бумер» с тренером по скалолазанию. Об этом пишет «‎StarHit».





Однако Анна, жена актера, решила развеять домыслы и прокомментировала ситуацию.



В своем обращении она подчеркнула, что брак распался не из-за измен Андрея.





«Друзья, подробностей не будет! Хочу сказать лишь одно — Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением относится к нашей личной жизни!» — отметила Анна.

