Жена Андрея Мерзликина рассказала об изменах
Жена Андрея Мерзликина прокомментировала развод и слухи об изменах
Недавнее заявление актера Андрея Мерзликина о разводе с супругой, с которой он прожил 20 лет, вызвало бурное обсуждение. Вокруг расставания пары начали возникать слухи об интрижке звезды фильма «Бумер» с тренером по скалолазанию. Об этом пишет «StarHit».
Однако Анна, жена актера, решила развеять домыслы и прокомментировала ситуацию.
В своем обращении она подчеркнула, что брак распался не из-за измен Андрея.
«Друзья, подробностей не будет! Хочу сказать лишь одно — Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением относится к нашей личной жизни!» — отметила Анна.
Пара рассталась на дружеской ноте, продолжая заботиться о своих четырех детях: сыновьях Федоре и Макаре и дочках Серафиме и Евдокии. Анна отметила, что именно ради детей они будут поддерживать уважительные отношения друг с другом.
Андрей Мерзликин родился 24 марта 1973 года в Королеве. Первоначально получил образование радиотехника космического машиностроения, затем решил стать актером и окончил ВГИК (мастерская Е.А. Киндинова). С 2001 по 2011 год работал в Театре под руководством А. Джигарханяна. В 2018 году получил звание заслуженного артиста РФ.