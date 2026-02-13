Дочь Дмитрия Маликова покорила поклонников фигурой в день 26-летия на отдыхе в ОАЭ — фото
Сегодня в семье народного артиста России Дмитрия Маликова особенный день. Его дочери Стефании исполнилось 26 лет.
В честь праздника певец, известный по хиту «Звезда моя далёкая», опубликовал трогательное домашнее видео, показав, как взрослела дочь. Ролик начинается кадром, где совсем маленькая Стеша на руках у папы.
Сама Стефания отмечает день рождения на курорте. Сейчас она отдыхает в Арабских Эмиратах и поделилась серией снимков из поездки. В своём посте девушка написала, что любит жизнь во всех её проявлениях, и поздравила «маленькую Стешу», которая умеет радоваться каждому дню, сохранять веру в сердце, быть собой и благодарить за то, что имеет.
Напомним, Дмитрий Маликов много лет женат на Елене Изаксон. Помимо Стефании, супруги воспитывают сына Марка, который родился в 2018 году.
