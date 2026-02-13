«Ушел тихо, как и жил»: диагноз за семью печатями, тайная жена и две дочери. Что скрывала звезда «Участка» Александр Воробьев?
Александр Воробьёв — человек, которому пришлось преодолеть невероятное количество препятствий, чтобы остаться в профессии. Актёр, прошедший путь от дворника и грузчика до заслуженного артиста России, создавший десятки ярких ролей на сцене легендарной «Табакерки» и запомнившийся миллионам зрителей по сериалам «Участок» и «Содержанки». 14 февраля он мог бы отпраздновать свой 64-й день рождения, но судьба распорядилась иначе: 15 января 2021 года после продолжительной болезни его не стало. О творческой и личной жизни актёра читайте в материале «Радио 1».
От гомельских дворов до сцены «Табакерки»Путь Александра Воробьёва в большое искусство не был усыпан розами. Он родился 14 февраля 1962 года в белорусском Гомеле, и страсть к лицедейству захватила его ещё в школьные годы. В 1979-м молодой человек отправился покорять Москву и с первой попытки поступил в ГИТИС, на курс к маститому режиссёру Иосифу Туманову. Казалось, удача повернулась к нему лицом, но после окончания института в 1983-м в его биографию вмешалась армия, а затем — жесточайшая реальность конца 80-х.
Вернувшись со службы, Воробьёв столкнулся с тем, что профессия, которой он учился, оказалась невостребованной. Началась чёрная полоса безденежья и безработицы. Полтора сезона в Московском областном театре драмы стали лишь краткосрочной передышкой. Чтобы выжить, Александру приходилось браться за любую работу: он был дворником, грузчиком, строителем, фотографом. Многие на его месте сломались бы, но Воробьёв упорно ждал своего шанса. И судьба послала ему встречу с «Табакеркой».
Увидев однажды спектакль «Полоумный Журден», он заболел этим театром навсегда. В 1988-м он пришёл на показ к Олегу Табакову и честно сказал маэстро, что хочет служить только здесь. И уже 1 января 1989 года был принят в труппу, став одним из тех, на ком держался репертуар. На сцене он создал 18 разноплановых образов: от Одинцова в легендарной «Матросской тишине» до Пашкина в «Двух ангелах, четырёх людях».
В кино дебют Воробьева состоялся ещё в 1982 году с эпизода в сказке «Семеро солдатиков», но настоящая популярность пришла позже. Фильмография Воробьёва насчитывает более 50 картин, но настоящими хитами, подарившими ему народную любовь, стали роль участкового Михаила Куропатова в сериале «Участок» (2003) и образ мэра-недотёпы в комедии «День дурака» (2014). Он был органичен во многих картинах: мелькал в «Дальнобойщиках», «Каменской», «Марше Турецкого», «Адмирале», а в последние годы жизни ярко проявил себя в «Содержанках».
Личная жизнь за семью печатямиВ эпоху, когда принято выносить сор из избы и мерить личную жизнь лайками в соцсетях, Александр Воробьёв оставался человеком старой закалки. Он вёл настолько закрытый образ жизни, что о его семье известно до обидного мало — лишь то, что не скрыть в официальных источниках. Достоверно известно, что он был женат, и в браке родились две дочери — Александра и Дарья.
Он никогда не появлялся с супругой на светских раутах, не давал интервью о том, как строится его «закулисная» жизнь. Поклонникам и журналистам оставалось лишь гадать, кто та женщина, что смогла покорить сердце этого талантливого и скромного человека. Актер тщательно оберегал свой тыл от посторонних глаз, и эта стена неприступности лишь подогревала интерес публики.
Тихий уход артистаПоследние годы жизни Воробьева были омрачены тяжёлой болезнью. Ни театр, ни семья официально не разглашали диагноз. В пресс-службе «Табакерки» лишь сухо уточняли, что смерть артиста 15 января 2021 года не связана с коронавирусной инфекцией, бушевавшей в тот момент. Было известно лишь то, что болезнь носила продолжительный характер и в итоге сломила могучего мужчину, которому шёл всего 59-й год.
Он ушёл из жизни тихо, как и жил. Гражданская панихида прошла 18 января на сцене Театра Олега Табакова на Чистых прудах — месте, которое было для него вторым домом. Проводить коллегу в последний путь пришли близкие, друзья и соратники по цеху. Похоронили заслуженного артиста России на Николо-Архангельском кладбище Москвы. В момент прощания кто-то из коллег обронил фразу, которая потом разлетелась по траурным заметкам: ушёл человек, который делал театр живым, а кино — настоящим.