Стало известно о рекордном росте концертов Татьяны Булановой
За последние два года число концертов Татьяны Булановой увеличилось в 11 раз. Такие сведения приводит ТАСС со ссылкой на исследование OKS Labs by Okkam, которое компании провели совместно с «Яндекс Афишей» и Kassir.ru.
Заслуженная артистка России пользуется повышенным спросом благодаря интересу публики к эпохе 1990-х и 2000-х годов. Аналитики зафиксировали устойчивый рыночный тренд на романтизацию музыки тех лет. В 2025 году этот фактор продолжает влиять на индустрию.
В рамках той же тенденции зрители активнее посещают концерты Надежды Кадышевой, Алёны Апиной, Леонида Агутина, а также групп «Звери», «Мираж», «Любэ», «Руки Вверх!», «Дискотека Авария» и «Иванушки International».
Исследователи отметили рост средней цены билета на выступления Булановой. За два года стоимость увеличилась на 52%. Для сравнения: у Надежды Кадышевой количество концертов выросло на 32%, а цена билета — на 54%.
