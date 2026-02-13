Стало известно о рекордном росте концертов Татьяны Булановой

13 февраля 2026, 16:34

Количество концертов Татьяны Булановой увеличилось в 11 раз за два года

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

За последние два года число концертов Татьяны Булановой увеличилось в 11 раз. Такие сведения приводит ТАСС со ссылкой на исследование OKS Labs by Okkam, которое компании провели совместно с «Яндекс Афишей» и Kassir.ru.