Дочь Дмитрия Маликова заинтриговала поклонников намёком на новый роман
Стефания Маликова призналась, что октябрь стал для неё месяцем свиданий
26-летняя Стефания Маликова подогрела слухи о переменах в личной жизни. Дочь певца Дмитрия Маликова опубликовала в личном блоге новые фотографии со свидания и дала понять, что осень для неё проходит в романтической атмосфере.
Девушка поделилась настроением с подписчиками и призналась, что октябрь особенно располагает к встречам вдвоём. При этом Стефания не стала рассказывать, кто именно составляет ей компанию, оставив поклонников гадать о возможном избраннике.
«Октябрь особенно хорош, когда есть, с кем делить вечера», — написала Маликова.А следом добавила ещё одну интригующую фразу: «Официально: октябрь — месяц свиданий».
Подобные намёки уже не впервые вызывают обсуждения в соцсетях. В конце августа Стефания публиковала фотографию из ресторана в Кейптауне и рассказывала, что побывала на самом красивом свидании.
Тогда поклонники тоже предположили, что в жизни девушки появился новый мужчина. Однако ни в августе, ни сейчас Маликова не стала раскрывать подробности личной жизни.