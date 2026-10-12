Дочь Дмитрия Маликова заинтриговала поклонников намёком на новый роман

12 октября 2026, 21:37

Стефания Маликова призналась, что октябрь стал для неё месяцем свиданий

Стефания Маликова (Фото: Instagram* / @steshamalikova)

26-летняя Стефания Маликова подогрела слухи о переменах в личной жизни. Дочь певца Дмитрия Маликова опубликовала в личном блоге новые фотографии со свидания и дала понять, что осень для неё проходит в романтической атмосфере.





Девушка поделилась настроением с подписчиками и призналась, что октябрь особенно располагает к встречам вдвоём. При этом Стефания не стала рассказывать, кто именно составляет ей компанию, оставив поклонников гадать о возможном избраннике.





«Октябрь особенно хорош, когда есть, с кем делить вечера», — написала Маликова.