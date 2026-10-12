«Пусть сама завоёвывает»: певица Жасмин прокомментировала карьеру дочери

12 октября 2026, 21:20

Певица Жасмин отказалась строить карьеру дочери за неё

Жасмин (Фото: Instagram* / @jasmin)

Певица Жасмин рассказала о творческих планах своей дочери Маргариты и объяснила, почему не собирается искусственно продвигать её карьеру. Несмотря на возможности и связи артистки, девушка должна самостоятельно добиваться успеха и доказывать свой талант. Об этом сообщает «Леди Mail».





Маргарита окончила музыкальную школу имени Гнесиных с отличием по классу фортепиано. Теперь она планирует продолжить образование в музыкальном училище и дальше развиваться в музыке.



Жасмин понимает, что дочери придётся сталкиваться с критикой и обвинениями в том, что ей всё досталось благодаря знаменитой матери. Однако певица считает, что лучший ответ на подобные высказывания — собственный труд и достижения.





«Что касается того, что она моя дочь и ей могут говорить: "Тебе все досталось легко", — конечно, мы понимаем, что с этим ей придется сталкиваться. Но я всегда объясняю Маргарите: ты не можешь запретить людям что-то думать или писать. Ты можешь только своим трудом доказать, на что ты способна. Мне особенно важно, чтобы она понимала: моя фамилия может открыть какую-то дверь, но дальше тебе самой нужно доказать, что ты достойна находиться за этой дверью. Поэтому мы не хотим искусственно создавать ей какую-то карьеру. Пусть она учится, работает, развивается и постепенно сама завоевывает своего зрителя», — рассказала артистка.