«Пусть сама завоёвывает»: певица Жасмин прокомментировала карьеру дочери
Певица Жасмин рассказала о творческих планах своей дочери Маргариты и объяснила, почему не собирается искусственно продвигать её карьеру. Несмотря на возможности и связи артистки, девушка должна самостоятельно добиваться успеха и доказывать свой талант. Об этом сообщает «Леди Mail».
Маргарита окончила музыкальную школу имени Гнесиных с отличием по классу фортепиано. Теперь она планирует продолжить образование в музыкальном училище и дальше развиваться в музыке.
Жасмин понимает, что дочери придётся сталкиваться с критикой и обвинениями в том, что ей всё досталось благодаря знаменитой матери. Однако певица считает, что лучший ответ на подобные высказывания — собственный труд и достижения.
«Что касается того, что она моя дочь и ей могут говорить: "Тебе все досталось легко", — конечно, мы понимаем, что с этим ей придется сталкиваться. Но я всегда объясняю Маргарите: ты не можешь запретить людям что-то думать или писать. Ты можешь только своим трудом доказать, на что ты способна. Мне особенно важно, чтобы она понимала: моя фамилия может открыть какую-то дверь, но дальше тебе самой нужно доказать, что ты достойна находиться за этой дверью. Поэтому мы не хотим искусственно создавать ей какую-то карьеру. Пусть она учится, работает, развивается и постепенно сама завоевывает своего зрителя», — рассказала артистка.По словам Жасмин, Маргарита достаточно спокойно воспринимает негативные комментарии в свой адрес. А вот сама певица переживает из-за критики дочери гораздо сильнее и признаётся, что ей непросто оставаться в стороне, когда наследницу обсуждают в Сети.
При этом артистка намерена дать Маргарите возможность самостоятельно пройти профессиональный путь — получить образование, набраться опыта и найти собственную аудиторию без искусственного продвижения со стороны знаменитой мамы.