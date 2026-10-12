12 октября 2026, 20:40

Хейли Бибер заподозрили во второй беременности после прогулки в Лос-Анджелесе

Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

В интернете обсуждают возможное пополнение в семье Хейли и Джастина Биберов. Поводом стали свежие снимки папарацци, на которых поклонники разглядели у модели округлившийся живот. Фотографии опубликовал портал People, после чего слухи о второй беременности звезды вновь разлетелись по Сети.