Хейли Бибер заподозрили во второй беременности
В интернете обсуждают возможное пополнение в семье Хейли и Джастина Биберов. Поводом стали свежие снимки папарацци, на которых поклонники разглядели у модели округлившийся живот. Фотографии опубликовал портал People, после чего слухи о второй беременности звезды вновь разлетелись по Сети.
Кадры сделали во время прогулки Хейли в Лос-Анджелесе. Для выхода модель выбрала обтягивающий топ, объёмный кардиган и шорты с низкой посадкой. Именно такой образ привлёк внимание пользователей: некоторые решили, что внешность звезды может указывать на скорое пополнение в семье.
В комментариях поклонники активно обсуждают увиденное и строят догадки о возможной беременности. Однако пока это лишь предположения, основанные на фотографиях. Подтверждений тому, что Хейли действительно ждёт второго ребёнка, нет.
Сама модель никаких заявлений на этот счёт не делала. Её представители также пока воздерживаются от комментариев, поэтому слухи остаются неподтверждёнными.
Напомним, в 2024 году у Хейли и Джастина родился сын. С тех пор модель нечасто делится подробностями семейной жизни, предпочитая рассказывать о работе и других интересах. Теперь же даже несколько кадров с обычной прогулки заставили поклонников гадать, не готовится ли знаменитая пара снова стать родителями.
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