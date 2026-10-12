Келли Осборн набрала 12 кг после резкого похудения на фоне утраты отца

12 октября 2026, 20:53

Келли Осборн рассказала, почему потеря веса стала для неё тяжёлым испытанием

Келли Осборн (Фото: Instagram* / @kellyosbourne)

Келли Осборн откровенно рассказала о проблемах с весом, которые обострились после череды болезненных событий в её жизни. Дочь Оззи и Шэрон Осборн призналась, что сама переживала из-за чрезмерной худобы, а постоянное внимание публики к её внешности лишь усиливало давление. Об этом сообщает The Sun.





Летом прошлого года Келли потеряла отца, а затем пережила расставание с женихом. На фоне эмоциональных потрясений певица начала стремительно худеть. Её заметно изменившаяся внешность вызвала тревогу у поклонников, которые стали беспокоиться о состоянии её здоровья. При этом сама артистка подчеркнула, что у неё не было расстройства пищевого поведения.





«Никто не знает, с чем люди сталкиваются наедине с собой, а мне просто было очень грустно. Никому и никогда не пожелаю пережить такую боль. А то, что это происходило на глазах у всех, было просто ужасно», — рассказала Осборн.