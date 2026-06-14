Дочь Дмитрия Пескова рассказала о своей третьей беременности

14 июня 2026, 13:42

Елизавета Пескова рассказала, как скрывала беременность до седьмого месяца

Елизавета Пескова (Фото: Instagram* / @lisa_peskova)

Елизавета Пескова, старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поделилась в соцсетях подробностями своей третьей беременности. Девушка призналась, что долгое время ей удавалось скрывать изменения во внешности даже от самых внимательных подписчиков.