Дочь Дмитрия Пескова рассказала о своей третьей беременности
Елизавета Пескова, старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поделилась в соцсетях подробностями своей третьей беременности. Девушка призналась, что долгое время ей удавалось скрывать изменения во внешности даже от самых внимательных подписчиков.
Недавно Лиза сообщила, что готовится вновь стать мамой. Как выяснилось, у неё уже подрастают двое детей, которые появились на свет в 2024 и 2025 годах. После новости о скором пополнении Пескова решила показать поклонникам архивные кадры и раскрыть некоторые подробности.
В личном блоге девушка опубликовала видео, снятое во время отдыха. На кадрах она позирует в белом платье с открытой спиной. По словам Елизаветы, на тот момент она находилась уже на седьмом месяце беременности, однако округлившийся живот практически не был заметен.
Пескова с юмором отметила, что тогда стала настоящим мастером по скрытию беременности. Поклонники признались, что новость о её интересном положении действительно стала для них неожиданностью, поскольку внешне изменения были практически незаметны.
Сейчас Елизавета активно готовится к рождению третьего ребёнка и всё чаще делится с подписчиками подробностями своей семейной жизни, которую ранее предпочитала держать вдали от публичного внимания.
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