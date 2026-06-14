«Справиться было сложно»: Анна Хилькевич рассказала о борьбе с ревностью
Актриса Анна Хилькевич откровенно рассказала о своих прошлых проблемах с доверием в отношениях. По словам звезды сериала «Универ», раньше она была очень ревнивым человеком и порой переживала из-за вещей, которые сама считала нелогичными.
В личном блоге артистка призналась, что её ревность могла доходить до крайностей. Хилькевич вспомнила, что иногда испытывала это чувство даже без реальных поводов и могла ревновать супруга Артура Волкова буквально к плакату.
Актриса объяснила, что такое восприятие отношений во многом сформировалось под влиянием прошлого опыта. До замужества ей пришлось столкнуться с предательством, а в детстве она часто наблюдала проявления ревности между родителями. В результате подобное поведение долгое время казалось ей нормальной частью отношений.
Однако со временем взгляды знаменитости изменились. По словам Хилькевич, большую роль в этом сыграл её супруг, рядом с которым она смогла по-новому посмотреть на вопросы доверия и взаимопонимания.
Сегодня актриса уверена, что крепкие отношения невозможно построить без доверия. Она признаётся, что смогла преодолеть многие внутренние страхи и теперь воспринимает ревность не как проявление любви, а как чувство, с которым важно работать ради гармонии в семье.
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