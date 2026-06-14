«Справиться было сложно»: Анна Хилькевич рассказала о борьбе с ревностью

14 июня 2026, 12:30

Анна Хилькевич призналась, что раньше ревновала мужа даже к плакату

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Актриса Анна Хилькевич откровенно рассказала о своих прошлых проблемах с доверием в отношениях. По словам звезды сериала «Универ», раньше она была очень ревнивым человеком и порой переживала из-за вещей, которые сама считала нелогичными.