Роман с Татьяной Васильевой, дружба с бывшими женами и отказ дочери от наследства: как сложилась судьба Пана Ведущего Михаила Державина?
Актёр Михаил Державин, сумевший стать своим в доме маршала Будённого, неподражаемый пан Ведущий из легендарного «Кабачка 13 стульев» и неизменный партнёр великого Александра Ширвиндта, 15 июня мог бы отметить свой 90-й день рождения. О творческом пути и скандальных поворотах судьбы народного артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Михаила ДержавинаМихаил Михайлович Державин родился в Москве, в семье потомственной театральной элиты. Его отец, Михаил Степанович Державин, был звездой Театра имени Вахтангова, и дом будущего артиста находился буквально в двух шагах от легендарной «Щуки». Выбор пути был предрешён, после школы он поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина, которое блестяще окончил в 1959 году. На театральных подмостках Державин успел поработать в «Ленкоме» и Театре на Малой Бронной, но настоящим домом для него стал Московский академический театр Сатиры, где он сыграл порядка 40 ролей.
Дебют Державина в кино состоялся в 1956 году. Тогда он снялся практические одновременно в картинах «Разные судьбы» и «Они были первыми». Среди ярких киноработ актёра также числятся «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Зимний вечер в Гаграх», «Старые клячи» и «Жених из Майами».
Всенародную славу ему принесло не только кино, но и телевидение. С 1967 года на протяжении тринадцати лет Михаил Михайлович был неизменным паном Ведущим в «Кабачке 13 стульев». В середине 1980-х годов Державин вместе с Александром Ширвиндтом вёл телевизионную программу «Утренняя почта», а с 2013 года — передачу «Хочу знать».
За свой труд Державин был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также орденами Дружбы и Почёта. В 1974 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1989 году — народного артиста РСФСР. Кроме того, он получил звание заслуженного деятеля культуры Польши. Однако народ ценил его не за награды, а за удивительную интеллигентную лёгкость, с которой он вёл любую передачу.
Тайны трёх браковЛичная жизнь Державина была похожа на сценарий, который он сам бы не стал играть — слишком драматично. Первой женой стала Екатерина Райкина — дочь самого Аркадия Райкина. Свадьбу играли молодые и влюбленные, сам великий сатирик организовал торжество и даже купил импортный костюм для зятя. Однако этот брак, заключённый в 1957 году, распался всего через два года. Екатерина ушла к Юрию Яковлеву. И здесь проявляется уникальная черта Державина, за которую друзья прозвали его «главным линяйщиком», — он не устроил скандала.
«Зачем ссориться, если потом всё равно мириться!» — любил повторять актёр.
Второй брак выглядел как сделка века: он женился на Нине Будённой, внучке легендарного маршала Семёна Будённого. Союз продлился 16 лет, у пары родилась дочь Мария, но и эта лодка разбилась о быт. Во время этого брака молва упорно приписывала Державину роман с коллегой Татьяной Васильевой. В интервью Васильева не отрицала близких отношений, но подчеркивала, что она не стала причиной развода. Державин и здесь проявил благородство: когда Нина ушла к другому, он молча отпустил её, сохранив тёплые отношения и оставив всё имущество.
«У меня никакой обиды на своих жён нет. Причём я с ними дружу», — говорил он позже в интервью изданию 7days.ru.Настоящим спасением стал третий брак с певицей Роксаной Бабаян. Их знакомство произошло в самолёте, и, по легенде, Ширвиндт, увидев Роксану, шепнул другу: «Надо брать! Никого лучше уже не будет!» С Бабаян он прожил до конца дней, и именно она оказалась той самой «пристанью», которой артисту так не хватало.
Дочь Михаила Михайловича от второго брака, Мария Будённая, выбрала профессию искусствоведа. Она не пошла по стопам отца, но всегда гордилась им. Со временем Роксана и Мария выстроили теплые отношения.
«Мы с Роксаной в прекрасных отношениях. Она обожает моих детей, ведь нянчит их с пеленок. Моя мама также с ней дружит», — поделилась дочь артиства в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Последние годы жизни артистаПоследние годы жизни Державина стали борьбой. Он страдал от ишемической болезни сердца и гипертонии. Врачи ругали его за лишний вес и высокий холестерин, но актёр отмахивался: «Я плохо отношусь к своему здоровью». Летом 2017 года Михаил Михайлович пережил инфаркт. Его близкие заметили, что теперь он проводит в больницах больше времени, чем дома. 10 января 2018 года, в возрасте 81 года, актёр скончался в своей палате.
«Просто здесь всё собралось в один узел: сердечно-сосудистые заболевания, он был гипертоником… У каждого человека есть жизненный этап, а потом его Господь призывает. Он человек духовный, мы всё сделали правильно, как положено в христианской вере. Он спокойно и свободно ушел», — делилась Бабаян с Борисом Корчевниковым.Похороны Державина прошли на Новодевичьем кладбище, проститься с ним пришли сотни поклонников и коллег.
Творческое наследие и наследствоТворческое наследие Михаила Державина — это десятки ролей в театре и кино, сотни выпусков телепередач и незабываемые образы, ставшие частью культурного кода нескольких поколений. Его работа в «Кабачке „13 стульев“» до сих пор вызывает улыбку у зрителей, а дуэт с Ширвиндтом остаётся образцом сценического партнёрства.
Всё, что было нажито за долгую жизнь артистом: скромная однокомнатная квартира в центре столицы и загородный дом в селе Мелихово под Москвой, оценили в 32 миллиона рублей. По закону всё состояние должны были разделить поровну между двумя главными женщинами в его судьбе: вдовой Роксаной Бабаян и единственной дочерью Марией. Однако Мария поступила иначе. Даже не раздумывая, она пришла к нотариусу и написала отказ от своей доли. В интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ дочь знаменитого Пана Ведущего Мария Будённая чётко дала понять, что никаких споров из-за имущества не будет.
«Роксана Бабаян, супруга моего отца, жива, и я желаю ей долгих лет. Она будет владеть всей собственностью отца, у меня к этому нет никаких претензий».Мария Будённая объяснила отказ тем, что у неё давно своя жизнь, семья и всё необходимое для нормальной жизни. Отказ от войны за наследство стал благодарностью за те почти 40 лет счастья, которые Роксана Бабаян подарила её отцу. В интервью на Первом канале Мария назвала Роксану Бабаян «второй мамой». Жена отца не пыталась занять место родной матери, никогда не относилась к ней как к чужому ребёнку, всегда поддерживала в трудные моменты и, главное, никогда не вставала между ней и отцом.