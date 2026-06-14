14 июня 2026, 13:17

Михаил Державин (Фото: скриншот д/ф «Михаил Державин. Эпизоды»)

Актёр Михаил Державин, сумевший стать своим в доме маршала Будённого, неподражаемый пан Ведущий из легендарного «Кабачка 13 стульев» и неизменный партнёр великого Александра Ширвиндта, 15 июня мог бы отметить свой 90-й день рождения. О творческом пути и скандальных поворотах судьбы народного артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Михаила Державина Тайны трёх браков Последние годы жизни артиста Творческое наследие и наследство



Биография Михаила Державина

Михаил Державин (Фото: скриншот т/п «Кабачек 13 стульев»)

Тайны трёх браков

«Зачем ссориться, если потом всё равно мириться!» — любил повторять актёр.

«У меня никакой обиды на своих жён нет. Причём я с ними дружу», — говорил он позже в интервью изданию 7days.ru.

Михаил Державин и Роксана Бабаян (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Мы с Роксаной в прекрасных отношениях. Она обожает моих детей, ведь нянчит их с пеленок. Моя мама также с ней дружит», — поделилась дочь артиства в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Последние годы жизни артиста

«Просто здесь всё собралось в один узел: сердечно-сосудистые заболевания, он был гипертоником… У каждого человека есть жизненный этап, а потом его Господь призывает. Он человек духовный, мы всё сделали правильно, как положено в христианской вере. Он спокойно и свободно ушел», — делилась Бабаян с Борисом Корчевниковым.

Творческое наследие и наследство

Михаил Державин (Фото: скриншот д/ф «Михаил Державин. Во всем виноват Ширвиндт»)

«Роксана Бабаян, супруга моего отца, жива, и я желаю ей долгих лет. Она будет владеть всей собственностью отца, у меня к этому нет никаких претензий».