Канье Уэст сделал откровенное заявление об их с Ким Кардашьян дочери

15 августа 2025, 20:05

Канье Уэст признался, что когда-то едва не убил их с Ким Кардашьян дочь

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @ye)

Йе продолжает вызывать бурные обсуждения вокруг своего документального фильма, делясь шокирующими признаниями.





Ранее он показал кадры, на которых довёл Ким Кардашьян до слёз, а теперь в центре внимания оказались его слова о том, что он «чуть не убил свою дочь».



В тизере запечатлён момент, когда Канье, не сдерживая эмоций, произносит эту фразу. Кадры сопровождаются видео, где он держит новорождённого ребёнка — предположительно их с Ким старшую дочь Норт, — а затем сменяются фрагментами из предвыборной кампании 2020 года.



Именно тогда артист впервые рассказал, что они не были готовы стать родителями.





«Я помню, как моя девушка позвонила мне в слезах и с криками <...> Она сказала, что беременна. В течение одного, двух, трёх месяцев мы обсуждали возможность не заводить этого ребёнка», — вспоминал тогда музыкант.