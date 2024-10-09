Тело находилось в спальне: дочь Элвиса Пресли два месяца хранила труп сына-самоубийцы, подробности

Фото: социальные сети Лизы Мари Пресли
Дочка короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лиза Мари не могла попрощаться со своим покойным сыном Бенджамином на протяжении двух месяцев. Всё это время тело Бенджамина находилось в гостевой спальне её дома. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Внук Элвиса Пресли покончил с собой
Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кеуг ушёл из жизни, покончив с собой. На момент смерти музыканту было 27 лет.
Кеуг боролся с депрессией, которая усугублялась зависимостью от алкоголя и наркотиков. Несмотря на подписанный контракт со звукозаписывающей компанией, Бенджамин так и не выпустил ни одного альбома за 11 лет своей карьеры.
Фото: социальные сети Лизы Мари Пресли
Лиза Мари Пресли была глубоко потрясена смертью своего сына. Она настолько тяжело переживала эту утрату, что решила не отдавать тело наследника для захоронения сразу после его кончины и хранила его в своём доме на протяжении двух месяцев. Это стало известно из мемуаров Лизы Мари Пресли, которые она не успела опубликовать самостоятельно из-за своей смерти в 2023 году. Однако книга вышла в свет благодаря её дочери Райли.
«В моем доме есть отдельная спальня, и я держала Бен-Бена там два месяца… В комнате поддерживалась температура 55 градусов по Фаренгейту (12 градусов по Цельсию), чтобы сохранить тело Бенджамина. Я так привыкла к нему, заботилась о нем и держала его там», — писала Лиза Мари.Однако была ещё одна причина, по которой она не смогла сразу похоронить сына: она не могла решить, где это сделать — на Гавайях или в Грейсленде, поместье в Мемфисе, где был похоронен его дед Элвис.
Кроме этого, в свой книги она писала, что произошедшее настолько ранило её, что ей пришлось заставить себя «бороться» и жить ради оставшихся детей Райли и близнецов Харпер и Финли Локвуд.
Фото: социальные сети Лизы Мари Пресли
Пресли и её дочь Райли решили увековечить память Бенджамина, сделав татуировки с его инициалами. На ключице у него было написано имя сестры, а на руке — имя матери.
Когда к Лизе Мари пришёл мастер, чтобы нанести татуировки, они не смогли объяснить ему, каким шрифтом нужно выполнить надпись. Татуировщик спросил, есть ли фотографии татуировок, чтобы он мог скопировать их. Лиза Мари ответила, что фотографий нет, но она может показать ему татуировки вживую.
27-летний Бенджамин Кеуг был похоронен рядом со своим дедушкой Элвисом Пресли в Грейсленде. Позже там похоронили и Лизу Мари.
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