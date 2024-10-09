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Тело находилось в спальне: дочь Элвиса Пресли два месяца хранила труп сына-самоубийцы, подробности

09 октября 2024, 17:42
Фото: социальные сети Лизы Мари Пресли

Фото: социальные сети Лизы Мари Пресли

Дочка короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лиза Мари не могла попрощаться со своим покойным сыном Бенджамином на протяжении двух месяцев. Всё это время тело Бенджамина находилось в гостевой спальне её дома. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Внук Элвиса Пресли покончил с собой


Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кеуг ушёл из жизни, покончив с собой. На момент смерти музыканту было 27 лет.



Кеуг боролся с депрессией, которая усугублялась зависимостью от алкоголя и наркотиков. Несмотря на подписанный контракт со звукозаписывающей компанией, Бенджамин так и не выпустил ни одного альбома за 11 лет своей карьеры.

Фото: социальные сети Лизы Мари Пресли

Лиза Мари Пресли была глубоко потрясена смертью своего сына. Она настолько тяжело переживала эту утрату, что решила не отдавать тело наследника для захоронения сразу после его кончины и хранила его в своём доме на протяжении двух месяцев. Это стало известно из мемуаров Лизы Мари Пресли, которые она не успела опубликовать самостоятельно из-за своей смерти в 2023 году. Однако книга вышла в свет благодаря её дочери Райли.

«В моем доме есть отдельная спальня, и я держала Бен-Бена там два месяца… В комнате поддерживалась температура 55 градусов по Фаренгейту (12 градусов по Цельсию), чтобы сохранить тело Бенджамина. Я так привыкла к нему, заботилась о нем и держала его там», — писала Лиза Мари.
Однако была ещё одна причина, по которой она не смогла сразу похоронить сына: она не могла решить, где это сделать — на Гавайях или в Грейсленде, поместье в Мемфисе, где был похоронен его дед Элвис.

Кроме этого, в свой книги она писала, что произошедшее настолько ранило её, что ей пришлось заставить себя «бороться» и жить ради оставшихся детей Райли и близнецов Харпер и Финли Локвуд.

Фото: социальные сети Лизы Мари Пресли

Пресли и её дочь Райли решили увековечить память Бенджамина, сделав татуировки с его инициалами. На ключице у него было написано имя сестры, а на руке — имя матери.

Когда к Лизе Мари пришёл мастер, чтобы нанести татуировки, они не смогли объяснить ему, каким шрифтом нужно выполнить надпись. Татуировщик спросил, есть ли фотографии татуировок, чтобы он мог скопировать их. Лиза Мари ответила, что фотографий нет, но она может показать ему татуировки вживую.

27-летний Бенджамин Кеуг был похоронен рядом со своим дедушкой Элвисом Пресли в Грейсленде. Позже там похоронили и Лизу Мари.

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«Смотрится стрёмно»: блогера Лерчек уличили в романе с женатым рэпером, что известно
Звезда «Дома-2» Ермакова рассказала о романе Лерчек и Натана
09 октября 2024, 17:31

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

У блогера Лерчек и рэпера Натана был неожиданный роман, на который указывают зрители шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ. Ситуацию прокомментировала звезда «Дома-2» Надежда Ермакова в беседе с Teleprogramma.org.

Роман блогера Лерчек с Натаном


В последней серии «Звезды в джунглях» зрители увидели, что между Лерчек и Натаном загорелась искра. Версия о романе подтвердилась, когда в программе «Утро на ТНТ» блогер призналась, что очень жалеет о вспыхнувшей интриге. Валерия Чекалина (настоящее имя) заявила, что не знала о наличии супруги у Натана.

По её словам, на проекте мужчина вёл себя как неженатый, а о его жене Лерчек якобы узнала из новостей.

Однако Ермакова не желает признавать это заявление. Она убеждена, что Лерчек сразу обо всём знала, а сейчас просто пытается обелить свою репутацию.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда «Дома-2» отметила, что статус любовницы всегда осуждался, однако вопросы возникают и к мужчине, который допустил это.

Также она подчеркнула, что Чекалина за последнее время многое пережила: проблемы с налоговой, домашние аресты, развод с супругом Артёмом, изоляция от общества. Вероятно, ситуация с Натаном была попыткой самоутвердиться, ей хотелось казаться привлекательной для мужчин. А рэпер, в свою очередь, подыгрывал ей и как-будто давал шанс.

При этом Ермакова заявила, что романам с женатыми мужчинами нет оправдания, а вся эта ситуация «смотрится стрёмно». К тому же, можно было бы найти какие-то объяснения, если бы между Лерчек и Натаном была настоящая любовь, однако здесь речь идёт лишь о «шашнях с женатиком».

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Женщины и гулянки: Психолог раскрыла причины ухода Андреевой от Бондарчука
Психолог Кардиакос: в паре Андреевой и Бондарчука важно, есть ли общие ценности
09 октября 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Стало известно, что Паулина Андреева ушла от Федора Бондарчука еще в апреле 2024 года. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на друзей звездной пары, по словам которых пара рассталась из-за того, что она интроверт, а он любит вечеринки и шумные компании.
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что люди в паре очень редко похожи друг на друга.

«Люди как раз сходятся по принципу пазла: у одного недостает, а у другого есть, и тем самым дополняют друг друга. Достаточно темпераментный мужчина более вероятно обзаведется спокойной партнершей. Будет действовать некий режим взаимной компенсации, что будет создавать баланс», — сообщила эксперт.

Она добавила, что, безусловно, есть будто бы полярные пары: совы и жаворонки, интроверты и экстраверты, истероиды и шизоиды, но и они могут прийти к взаимопониманию.

«Кажется, что таким парам ужиться непросто, но на самом деле они могут взаимосуществовать, потому что у них еще и комплиментарные типы привязанностей. Интроверт и с тревожным типом привязанности всегда будет находиться в тревоге по поводу стабильности в отношениях, ему необходимо доказательства любви, а самому всегда сложно активно выражать свои чувства и эмоции. Здесь надо расширять понятие личности и тогда говорить, насколько пара может быть устойчива», — объяснила психолог.

По ее словам, тип привязанности партнера — очень важный фактор для построения отношений. Если оба здоровы и обладают автономностью, что можно обсуждать проведенное вместе и раздельно время.

«Но иногда второй партнер не просто жаждет экстравертивных поступков, а ему необходимы контакты с противоположным полом. Тогда для другого партнера не будет приемлемо столько женщин и гулянок вокруг», — высказалась Анастасия Кардиакос.

По словам клинического психолога женщине-интроверту будет важно слышать «люблю», получать объятия, однако сама она не проявляет обычно инициатив и не начинает с разбега.

«В таких парах важно знать особенность характера. Интроверту нужно подумать прежде, чем ответить, а экстраверта будет это очень бесить. Мы все к чему-то склонны, нужно изучать своего партнера, а потом, как справочником, пользоваться», — поделилась собеседника.

Однако главное в отношениях, по мнению Кардиакос, общие ценности, а потом уже привычки и все остальное.

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«Ей идет раздеваться»: к кому Паулина Андреева ушла от Бондарчука и что ее связывает с Чубайсом
09 октября 2024, 15:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались после пяти лет совместной жизни. Эта новость стала неожиданностью даже для коллег артистов по сцене. Оказалось, что слухи о разладе в знаменитом семействе ходили в социальных сетях на протяжении 18 месяцев. Что стало причиной распада пары и какое отношение к проблемам семьи имеют Анатолий Чубайс и Софья Синицина расскажет «Радио 1».

Знакомство и семейная жизнь


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова



Федор Бондарчук впервые увидел Паулину Андрееву в Театре имени Чехова, где она выступала в спектакле «Номер 13D», дефилируя по сцене в нижнем белье. Ее модельная внешность и актерские способности не могли не привлечь его внимание.

«Она сразу выделялась на фоне остальных», — делился впечатлениями Бондарчук в редких интервью.

Даже Светлана, которая на тот момент была женой Федора, была поражена красотой Паулины.

«Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Я подумала: "Вот она, наконец, настоящая красавица". Ей шло раздеваться и показывать фигуру», — вспоминала Светлана после развода.

Вскоре после разрыва с супругой Федор заверял, что молодая Паулина не имела отношения к распаду его брака. По словам Светланы и Федора, разрыв произошел из-за того, что отношения исчерпали себя. Как следствие, у Бондарчука появилась новая вдохновительница, которая впоследствии стала его законной женой.

Роман с Софьей Синициной


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Слухи о разводе Федора и Паулины активизировались после того, как Бондарчука стали замечать на мероприятиях без обручального кольца и жены. Многие связывали отсутствие Паулины на публичных событиях с её заботами о трехлетнем сыне Иване. После начала работы Федора на «Ленфильме» их семья переехала в Санкт-Петербург — родной город его супруги. Однако слухи о разводе Бондарчука начали активно обсуждаться вновь. В качестве возможной причины развода упоминается звезда сериала «Чистые» и экс-возлюбленная Павла Табакова Софья Синицына, у которой есть дочь Миа от актёра.

Бондарчук и Андреева предпочли не обсуждать громкие новости. Однако Синицына, в отличии от них, активно использовала юмор и шутки в своих социальных сетях, не подтверждая и не опровергая слухи о романе с режиссером.

«Синицына — женщина, склонная к риску, ей нравится находиться в центре внимания. С Табаковым-младшим она встречалась всего полгода, но за это время успела родить от него дочь. На данный момент нельзя сказать, что она особенно востребована в киноиндустрии, но у нее есть «подушка безопасности» в виде алиментов от Табакова — 80 тысяч рублей в месяц, — поделились друзья Синицыной с изданием «Комсомольская правда».

Есть также версия о том, что причиной разлада в семье могло стать желание Паулины покинуть Россию. Такие слухи возникли после того, как очевидцы в апреле 2022 года заметили Андрееву в стамбульском ресторане за одним столиком с режиссером Авдотьей Смирновой и ее супругом Анатолием Чубайсом. К тому времени Чубайс и его жена уже две недели жили в эмиграции, сбежав из России после начала СВО.

«Странная дружба какая-то с Чубайсом», «Паулина ищет друзей на чужбине, чтобы уехать», «Странно, что в Турции она без Бондарчука», — недоумевали пользователи Сети.

Как Бондарчук и Андреева будут делить имущество


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По информации СМИ, Паулина ушла от Бондарчука в апреле этого года, заявив о желании развестись. Она осталась в Санкт-Петербурге с сыном, в то время как Федор живет в Москве.

Документы на развод еще не поданы, но, если верить слухам, Федор и Паулина уже договорились, как разделят нажитое в их недолгом браке имущество. Друзья Андреевой рассказали «Комсомольской правде», что квартира в Брюсовом переулке Москвы, которую Бондарчук купил после развода со своей бывшей женой Светланой, останется за Федором. Специалисты в сфере недвижимости оценивают стоимость этих апартаментов почти в 100 млн рублей.

Квартиру в Санкт-Петербурге режиссер якобы решил оставить их с Паулиной сыну Ивану. Жилье режиссер приобрел сразу после свадьбы с молодой женой, в этих апартаментах они жили последние годы.

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SHOT: ФНС заблокировала банковские счета кинокомпании Сукачёва и Харатьяна
09 октября 2024, 10:29

Фото: istockphoto/blinow61

Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета кинокомпании «Диафильм». Ею владеют актёр Дмитрий Харатьян и композитор, певец и музыкант Гарик Сукачёв.
Харатьян основал эту компанию вместе с другом-певцом в 2019 году, сообщает телеграм-канал SHOT. Третьим партнёром и финансовым директором фирмы стала Анастасия Жидкова. Ей принадлежит 20% акций кинокомпании, певцу и актёру — по 40%. Партнёры планировали снимать кино и телепередачи, но дело не заладилось. Уже в 2022 году никаких отчётных документов предоставлено не было. В том же году фирма понесла убытки, уйдя в минус на 461 тысячу рублей.

Сотрудники ФНС упорно разбирались с бухгалтерской отчётностью компании. Пенсионный фонд дважды штрафовал «Диафильм» за не предоставленные вовремя документы. В итоге из-за отсутствия налоговой декларации было решено заблокировать счета компании.

Звёзд шоу-бизнеса, похоже, проблемы их совместной фирмы абсолютно не волнуют. Сукачёв активно гастролирует, следующее выступление пройдёт 17 октября в Нижнем Новгороде. Харатьян снимается в музыкальной комедии-драме «ВИА "Васильки"».

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«Оргии нет, поэтому я домой»: Алексей Панин* устроил скандал со Шпаком из-за секс-видео, подробности
08 октября 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Скандально известный актер Алексей Панин*, который прославился не только своей любовью к алкоголю, но и страстью к извращениям, вновь вернулся к своим привычным увлечениям. На этот раз он стал участником ежегодного фестиваля музыки и искусств Burning Man в США. Однако его приезд на мероприятие был вызван не стремлением погрузиться в современные творческие течения, а желанием участвовать в различных сексуальных эксцессах, включая оргии. Для этого он пригласил нескольких знакомых из России, среди которых оказался блогер Александр Шпак. Однако визит Панина* в США обернулся скандалом, угрозами судебных разбирательств и политическим протестом.
О том, что произошло между Шпаком и Паниным* и в чем оказался замешан актер расскажет «Радио 1».

Видео с собакой


С 2013 года Панин* начал открыто говорить о своих сексуальных пристрастиях. Например, он заявлял, что ему нравятся некоторые атрибуты женской одежды и смотреть зоофильские видео. Но в 2016 году его слова обернулись против него. В Сеть слили видео для взрослых, где были три участника: артист, неизвестная девушка и собака.

Для актера опубликованные кадры были совершенно некстати, поскольку в это время с ним судилась его бывшая избранница, актриса Юлия Юдинцева за право воспитывать общего ребенка — старшую дочь Анну.

«Я не ангел. Я не отрицаю и не открещиваюсь от своих грехов, я прошу лишь только не приписывать мне чужих. Да были ситуации, да были скандалы, я не оправдываюсь, но мало кто интересуется, а почему это случилось», — говорил он во время передачи на одном из федеральных каналов.
Панин* тогда испугался, потому что не знал, как отреагирует суд на такие внезапные «откровения» из личной жизни. Выбраться из сложной ситуации ему помог экс-адвокат Эльман Пашаев, которого артисту порекомендовала певица Катя Лель.

«Мы покадрово разобрали это видео со мной: это так, это не так. Эльман, я помню, сказал: Леш, даже если это было правда с собакой, хоть с жирафом — мы все равно это развалим», — вспоминал Панин*.

В результате Пашаев смог доказать, что на кадрах не артист, а совершенно другой человек. Причем Панин* был уверен, что опубликовала это видео Юдинцева, чтобы он проиграл в суде.


Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

БДСМ и фистинг


Скандалы с Паниным* на этом не закончились. В 2019 году интернет взорвало 40-секундное видео, на котором он занимается любовными утехами. Основными участниками были артист и женская нога, а все происходящее было показано без цензуры. Когда во время интервью Ксения Собчак пыталась выяснить подробности, Панин* заявил, что не понимает, о чем идет речь.

Позже в своем блоге актер унижал россиян за их «недостаточные знания» в сфере сексуальной жизни, советуя чаще заглядывать на специализированные сайты.

«Когда читаю некоторые комментарии, создается впечатление, будто с пальмы спустилась большая группа первобытных людей, которые абсолютно не знакомы с такими темами, как БДСМ, фистинг, куколд, свинг, страпон, золотой дождь и многими другими», — отмечал он.


Оскорбление России


В начале 2020 года Панин* высказал свою поддержку Киеву. В социальных сетях он публично извинился перед украинцами за «поступки России». Он решил разорвать все связи с родиной, продал квартиру покойной матери в Москве и уехал в Испанию, а впоследствии обосновался в США. В своем блоге он неоднократно высмеивал россиян, называя страну «грязной» и «уголовной».

Кроме того, Панин* неоднократно призывал убивать русских. Он также положительно высказался о теракте ВСУ на Крымском мосту, в котором погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой.

«Не могу скрыть радости от того, что Украина разбомбила Крымский мост», — писал тогда беглый артист в своих социальных сетях.

За эти высказывания второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актера к шести годам колонии общего режима. Также суд постановил запретить Панину* администрировать сайты сроком на три года.


Оргия превратилась в политику


На фестивале Burning Man артист проводил время с блогером Александром Шпаком и экс-адвокатом Марком Фейгиным. Панин* собирался устроить оргии, однако, обсудив с друзьями основные условия, договорился, что съемка запрещена. Тем не менее, Шпак решил проигнорировать это соглашение и начал тайно фиксировать события на камеру, а потом разослал эти материалы своим знакомым.

Панин* был возмущен, когда в интернете появились компрометирующие фотографии и видео с его участием. Ходят слухи, что из-за этого скандального инцидента он может потерять финансирование от ряда украинских инвесторов. В результате артист принял решение подать в суд на Шпака. Последнему в США грозит тюрьма или депортация в Россию, где его могут заключить на восемь с половиной лет за сожжение российского паспорта.

По словам Панина*, сам фестиваль не оправдал его ожиданий — вместо запланированной оргии его знакомые устроили митинг с украинскими флагами.
«Оргии нет, поэтому я домой», — передает слова актера издание EADaily.

* — признан иностранным агентом в России; внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Изнасилование и клиническая смерть: как жила в США советская Мэри Поппинс Андрейченко и почему вернулась в РФ
08 октября 2024, 15:29

Фото: Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!»

После начала СВО на территории Украины актриса Наталья Андрейченко уехала в Мексику. Однако из-за отсутствия заработка артистке пришлось вернуться на родину. На своей странице в социальных сетях она объявила о скором спектакле, в котором примет участие. За что раскритиковали артистку и какими фактами из жизни она поделилась в интервью расскажет «Радио 1».

Приглашение на спектакль


Андрейченко обратилась к своим подписчикам и сообщила, что в конце октября намерена выступить на сцене театра на Таганке.

«Мы будем играть его (спектакль – прим. ред) в моем любимом театре, в котором я провела три года с великим режиссером Анатолием Васильевым. В великом театре, где играл Владимир Высоцкий», – сообщила артистка.

После анонса выступления на актрису обрушился шквал критики. Возмущенные пользователи Сети стали обвинять ее в лицемерии и упрекнули в том, как быстро она изменила свою точку зрения относительно России.

«Она вела себя так, будто бы никогда не бросала Россию и не оскорбляла ее жителей», – негодуют комментаторы.

Карьера до отъезда из России


Наталья Андрейченко — одна из самых известных актрис как советского, так и российского кино. На протяжении многих лет она завоевывала симпатии зрителей, воплощая на экране образы выдающихся, сильных и запоминающихся женщин. Впервые на экране Наталья появилась в 1975 году, когда училась на втором курсе. Зрители увидели ее в двух фильмах: «От зари до зари» и «Колыбельная для мужчин».

Хотя у Андрейченко было множество ролей, наибольшую популярность ей принесло участие в картине «Мэри Поппинс, до свидания!» Леонида Квинихидзе.

Фото: РИА Новости

Скандальные заявления Андрейченко


В последние годы имя Натальи Андрейченко все чаще стало ассоциироваться с ее неоднозначными заявлениями. В частности, речь идет о высказываниях актрисы о российско-украинском конфликте, которые многие сочли предательскими. Кроме того, в Сети Андрейченко часто припоминают ее любовь к недружественным странам.

В 1991 году актриса отправилась в США к своему супругу, а после развода в 2005 году вернулась назад. Спустя два года, не сумев наладить финансовую стабильность после длительного отсутствия, Андрейченко снова покинула Россию и направилась в Америку. Однако ни в первый, ни во второй раз её карьера там не сложилась.

Многочисленные переезды сделали карьеру в России для неё тоже недоступной. Позже Наталья обосновалась в Мексике, но и там актёрское поприще не принесло успеха, что заставило её обратить внимание на духовные практики, хотя она продолжала время от времени резко высказываться о России.

«Местные жители очень доверчивы и добры. Как я люблю повторять: в отличие от русских, они не носят топоров за пазухой. Для меня это существенно. Я живу там, где у меня есть работа», — делилась Наталья в своих публикациях в интернете.


Отказ от секса


Артистке также часто припоминают случай, когда пару лет назад она охарактеризовала секс, как «занятие для животных».

«Секс — это отвратительно, этим занимаются только звери. Я понимаю, что такое истинная любовь», — говорила тогда Андрейченко в своем блоге.

Она также утверждала, что пандемия коронавируса пришла потому, что люди забыли о высоких истинах и о чистоте.


Жертва изнасилования


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Многие связывают такие заявления артистки с трагичным событием из ее прошлого. В декабре 1974 года, возвращаясь домой после занятий во ВГИКе, Андрейченко поехала на такси с водителем, который показался ей странным. В какой-то момент мужчина заехал в лесополосу и запер двери автомобиля. Андрейченко удалось разбить лобовое стекло и выбежать на дорогу, что произошло дальше — она не помнит.

«Я помню только ужасный удар по голове от одного из нападавших. Это сбило меня с ног, боль была невыносимой. Я открывала и закрывала глаза, когда началось нечто страшное — эти люди начали меня жестоко избивать. Это было насилие над душой, моралью, всем, что можно представить. Это продолжалось долго, я несколько раз теряла сознание. Я не могу описать, какое это было зверство… В какой-то момент я поняла, что почти ничего не вижу, так как они сильно били меня по лицу», — рассказывала Наталья в интервью Лере Кудрявцевой.

С трудом добравшись до ближайшего здания, она постучалась в дверь, почти ничего не различая из-за опухших глаз. Люди оказали ей помощь. Андрейченко пришлось пройти через больницы, полицию и суды, чтобы виновные были наказаны. После этого, а также из-за предательства мужа, она начала злоупотреблять алкоголем, что привело ее к клинической смерти.

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«Пригласим Жукова на свадьбу»: когда Бородина собралась замуж и почему Хайдаров пришел на красную дорожку без жены
08 октября 2024, 14:57

Фото: Радио 1

В Москве 7 октября состоялась светская премьера фильма «Руки Вверх!», посвященного знаменитой российской группе 1990-х. Сергей Жуков в фильме исполнил роль композитора, продюсера и главного героя, а его сын Энджел сыграл роль артиста в молодости. О том, кто посетил красную дорожку и какими новостями из своей личной жизни поделились звезды российского шоу-биза расскажет «Радио 1».

Как прошла премьера фильма «Руки вверх!»


Премьера фильма в столичном кинотеатре стала заметным событием. В 2025 году группа отметит свой 30-летний юбилей, и в преддверии этой даты был создан фильм, рассказывающий о становлении коллектива через призму воспоминаний Сергея Жукова и экс-участника группы Алексея Потехина.

Молодые артисты, исполнившие роли музыкантов в молодости, признаются, что для них было большой честью сыграть своих кумиров. Влад Прохоров, который исполнил роль Сергея Жукова, рассказал, что всю жизнь слушал песни группы «Руки вверх» — именно от их музыки у него всегда возникали мурашки.


Звезды на красной дорожке


Среди звезд, которые приехали первыми посмотреть новый фильм, были: Ксения Бородина с Николаем Сердюковым, Светлана Бондарчук, Стас Костюшкин, Аркадий Укупник, Марк Тишман, Сердар Камбаров с сыном, Светлана Степанковская, Ольга Сухарева и многие другие.

В этот вечер знаменитые гости окунулись в атмосферу ностальгии. Так, экс-ведущая «Дома-2» Ксения Бородина вспомнила свои 15 лет. Тогда будущая телезвезда одной из первых приезжала к метро, чтобы успеть купить кассету с новыми хитами «Руки Вверх!».

«Мы заранее знали из журналов, когда выйдет новая песня. Поэтому с утра отправлялась к метро — там продавали кассеты», — вспоминает Бородина.


Бородина о свадьбе с Сердюковым

Фото: Радио 1

На премьере не обошлось без острых вопросов об отношениях Ксении Бородиной и ее нового возлюбленного Николая Сердюкова. Они признались, что в будущем планируют пригласить Жукова на свою свадьбу.

«Безусловно! Ни одна свадьба в нашей жизни не обходится без Сережи. Просто это традиция», — смеется Ксения.
На провокационный вопрос, задумываются ли влюбленные о свадьбе в принципе, ответил Николай: «Конечно, задумывались, обязательно. Ну, мы вам всем сообщим, не переживайте».

Тимур Хайдаров пришел без спутницы

Фото: Радио 1

Звездный хирург Тимур Хайдаров на ковровой дорожке появился без дамы сердца.

«Супруга после операции лежит, сделали ей ринопластику. У нее не дышал нос десять лет», — рассказал Хайдаров.

Он также сообщил, что с песнями «Руки вверх» у него связаны романтические воспоминания.

«Жуков — легенда, и мы не могли пропустить такое событие. Первая любовь, первые свидания и первый поцелуй — всё было связано с творчеством группы «Руки Вверх!», — отметил звездный хирург.

Стас Костюшкин рассказал о конкуренции с популярной группой

Фото: Радио 1

Артист признался, что, будучи еще в составе группы «Чай вдвоем», они с Денисом Клявером пытались затмить «Руки вверх».

«Мы пытались их уделать! Мы как бы выбрали завышенную планку, чтобы их перепрыгнуть», — с улыбкой вспоминает артист.

Он также сообщил, что хотел создать хит, который был бы также узнаваем, как популярные песни «Руки вверх». На вопрос о том, удалось ли ему это сделать, он ответил: «Конечно! Это песня "Женщина, я не танцую"».

Светлана Бондарчук рассказала про бандитские группировки

Фото: Радио 1

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана рассказала, что в ее жизни были истории из 1990-х годов, славящихся процветанием бандитских группировок. Однако телеведущая не стала приводить подробностей.

«Подобных историй у меня очень много. Знаете, вспомнить есть что, рассказать некому», — отшутилась Бондарчук.


Слухи о скандале между Жуковым и Потехиным

Фото: Радио 1

Многие помнят, что после выхода Алексея Потехина из группы «Руки вверх» возникли слухи о скандальном расставании и отсутствии общения между участниками. Однако, похоже, что это в прошлом: Жуков и Потехин вновь наладили отношения и воссоединились. Однако произошло это не на концерте, а на сцене кинотеатра во время премьеры фильма «Руки вверх».

«Хочу позвать на сцену человека, который является второй половинкой группы «Руки вверх». Лёша Потехин...Это все было бы невозможно без Алексея. Можно сколь угодно много рассказывать, вспоминать, сколько лет мы не вместе, но отныне мы теперь вместе на экране, в каждом телевизоре», — произнес Жуков.

Потехин ещё до начала показа заявил, что сомневается в своем выходе на сцену, отметив, что за фильмом стоит большая команда людей, трудившихся над проектом, и есть кого представить публике и без него.

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Спокойная жизнь принца Гарри скоро закончится: король Карл III умирает
08 октября 2024, 05:30

Фото: istock/nevenmn

Состояние здоровья британского короля Карла III вызывает серьезные опасения, что может изменить жизнь принца Гарри. Как сообщает Daily Beast, болезнь короля неожиданно спутала планы Гарри, который не ожидал, что Карл III заболеет так серьезно.
Согласно информации, полученной от источника, близкого к королевской семье, Гарри полагал, что у Карла будет достаточно времени для правления, что дало ему возможность продолжать давать разоблачительные интервью и писать мемуары с критикой в адрес своего брата Уильяма, королевы Камиллы и герцогини Кейт Миддлтон. Принц надеялся, что со временем Карл простит его.

Однако с января стало ясно, что это не так: король серьезно болен, и придворные уже начали подготовку к возможной смене власти. Ожидается, что после смерти Карла престол займет принц Уильям, что поставит под угрозу любые шансы Гарри на примирение с семьей.

Согласно Daily Beast, Уильям активно готовится к своей новой роли, включая расширение международной деятельности, что стало возможным после назначения нового частного секретаря.

В то время как Карл III проводит время в королевской резиденции Балморал, ухаживая за садом и занимаясь живописью, его семья готовится к возможным изменениям, которые могут кардинально повлиять на жизнь Гарри.

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Виктор Логинов назвал ошибочным решением продолжать «Счастливы вместе»
07 октября 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Актёр Виктор Логинов раскритиковал продолжение сериала «Счастливы вместе», назвав ошибочным решением снимать эту историю далее, поскольку по итогу получился совершенно иной кинопродукт.
«Сериал вышел из рамок ситкома, и я считаю, что это было ошибочное решение. Это был эксперимент, получилось стандартное драмеди, которых полным-полно как на ТНТ, так и на других каналах. Персонажей загнали в рамки драмеди, в которых им тесно. Это не про нас. Мы думаем о продолжении, но именно в том, полюбившемся зрителям ключе — это будет ситком», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Логинов.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявлял, что сериал о популярной группе «Иванушки International» необходимо снять, поскольку у коллектива очень интересная история становления.

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