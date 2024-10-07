Дочь Успенской прилетела в Россию из Израиля

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Пропавшая дочь Любови Успенской 34-летняя Татьяна Плаксина прилетела в Россию из Израиля. С ней все в порядке. Об этом пишет Mash.
По данным издания, девушка улетела из России и никому об этом не сказала. Однако 3 октября стало известно о том, что она находится в Израиле. Из-за массированной атаки Ирана она несколько дней не могла вылететь из страны. Сейчас она в России и уже встретилась с мамой.
Напомним, о пропаже Татьяны Любовь Успенская заявила вечером, 2 октября. По ее словам, девушку якобы могли похитить из-за поездок в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Несмотря на это, близкие Плаксиной не стали обращаться в полицию.
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