Изнасилование и клиническая смерть: как жила в США советская Мэри Поппинс Андрейченко и почему вернулась в РФ

Фото: Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!»
После начала СВО на территории Украины актриса Наталья Андрейченко уехала в Мексику. Однако из-за отсутствия заработка артистке пришлось вернуться на родину. На своей странице в социальных сетях она объявила о скором спектакле, в котором примет участие. За что раскритиковали артистку и какими фактами из жизни она поделилась в интервью расскажет «Радио 1».
Приглашение на спектакль
Андрейченко обратилась к своим подписчикам и сообщила, что в конце октября намерена выступить на сцене театра на Таганке.
«Мы будем играть его (спектакль – прим. ред) в моем любимом театре, в котором я провела три года с великим режиссером Анатолием Васильевым. В великом театре, где играл Владимир Высоцкий», – сообщила артистка.
После анонса выступления на актрису обрушился шквал критики. Возмущенные пользователи Сети стали обвинять ее в лицемерии и упрекнули в том, как быстро она изменила свою точку зрения относительно России.
«Она вела себя так, будто бы никогда не бросала Россию и не оскорбляла ее жителей», – негодуют комментаторы.
Карьера до отъезда из России
Наталья Андрейченко — одна из самых известных актрис как советского, так и российского кино. На протяжении многих лет она завоевывала симпатии зрителей, воплощая на экране образы выдающихся, сильных и запоминающихся женщин. Впервые на экране Наталья появилась в 1975 году, когда училась на втором курсе. Зрители увидели ее в двух фильмах: «От зари до зари» и «Колыбельная для мужчин».
Хотя у Андрейченко было множество ролей, наибольшую популярность ей принесло участие в картине «Мэри Поппинс, до свидания!» Леонида Квинихидзе.
Фото: РИА Новости
Скандальные заявления Андрейченко
В 1991 году актриса отправилась в США к своему супругу, а после развода в 2005 году вернулась назад. Спустя два года, не сумев наладить финансовую стабильность после длительного отсутствия, Андрейченко снова покинула Россию и направилась в Америку. Однако ни в первый, ни во второй раз её карьера там не сложилась.
Многочисленные переезды сделали карьеру в России для неё тоже недоступной. Позже Наталья обосновалась в Мексике, но и там актёрское поприще не принесло успеха, что заставило её обратить внимание на духовные практики, хотя она продолжала время от времени резко высказываться о России.
«Местные жители очень доверчивы и добры. Как я люблю повторять: в отличие от русских, они не носят топоров за пазухой. Для меня это существенно. Я живу там, где у меня есть работа», — делилась Наталья в своих публикациях в интернете.
Отказ от секса
Артистке также часто припоминают случай, когда пару лет назад она охарактеризовала секс, как «занятие для животных».
«Секс — это отвратительно, этим занимаются только звери. Я понимаю, что такое истинная любовь», — говорила тогда Андрейченко в своем блоге.
Она также утверждала, что пандемия коронавируса пришла потому, что люди забыли о высоких истинах и о чистоте.
Жертва изнасилования
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Многие связывают такие заявления артистки с трагичным событием из ее прошлого. В декабре 1974 года, возвращаясь домой после занятий во ВГИКе, Андрейченко поехала на такси с водителем, который показался ей странным. В какой-то момент мужчина заехал в лесополосу и запер двери автомобиля. Андрейченко удалось разбить лобовое стекло и выбежать на дорогу, что произошло дальше — она не помнит.
«Я помню только ужасный удар по голове от одного из нападавших. Это сбило меня с ног, боль была невыносимой. Я открывала и закрывала глаза, когда началось нечто страшное — эти люди начали меня жестоко избивать. Это было насилие над душой, моралью, всем, что можно представить. Это продолжалось долго, я несколько раз теряла сознание. Я не могу описать, какое это было зверство… В какой-то момент я поняла, что почти ничего не вижу, так как они сильно били меня по лицу», — рассказывала Наталья в интервью Лере Кудрявцевой.
С трудом добравшись до ближайшего здания, она постучалась в дверь, почти ничего не различая из-за опухших глаз. Люди оказали ей помощь. Андрейченко пришлось пройти через больницы, полицию и суды, чтобы виновные были наказаны. После этого, а также из-за предательства мужа, она начала злоупотреблять алкоголем, что привело ее к клинической смерти.
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