«Мама, у тебя есть дочь»: почему дети Бородиной недовольны ее романом с Сердюковым и кто назвал его альфонсом

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Телеведущую Ксению Бородину раскритиковали в Сети за то, что она не замечает собственных дочерей и все свободное время уделяет новому избраннику Николаю Сердюкову. Замечание знаменитой родительнице даже сделала старшая дочь Маруся. О том, как изменились отношения Бородиной с дочерями после появления возлюбленного, расскажет редакция «Радио 1».
Новые отношения Бородиной
С популярным блогером Николаем Сердюковым Бородина вступила в отношения в конце этого лета. Многим мужчина показался недостойным Ксении. Его тут же стали подозревать в расчётливости и использовании знаменитости.
Вопреки слухам, возлюбленные продолжают делиться совместными фотографиями и публично заявлять о том, что они счастливы.
Дочь Бородиной сделала матери замечание
Накануне Ксения Бородина опубликовала в своей социальной сети видео, на котором видно, как она играет со своим возлюбленным. На видеозаписи Бородина и Сердюков должны были как можно быстрее ударить друг друга по рукам. Она громко реагировала и проявляла эмоциональную реакцию на действия Сердюкова. Старшая дочь Бородиной Маруся, наблюдая за происходящим, напомнила матери о том, что на втором этаже спит их младшая дочь.
«Мам, не забывай, что у тебя еще одна дочь, и она спит наверху», — заметила Маруся.
Несмотря на это, девочку все же разбудили, и она пришла вниз, чтобы присоединиться к веселью.
Фото: соцсети К. Бородиной
Реакция общественности
Подписчики теледивы выразили недовольство поведением любимицы. Бородину упрекнули в том, что она выставляет свой роман на показ и не занимается детьми.
«Маруся молодец, напомнила матери, что у них есть другая дочь, которая спит, а Бородина, похоже, не волнует это, она увлечена своей романтической игрой. Прямо-таки мать года», — высказались подписчики.На подобные комментарии поклонников Ксения Бородина реагирует остро, напоминая, что это ее личная жизнь и советов от посторонних людей она не просит.
Бывшая супруга Сердюкова
Николай Сердюков до 2021 года состоял в браке с блогером и звездой шоу «Звезды в Африке» со Ставрополья Алиной Акиловой. У пары родилась дочь Николь, но даже ребенок не смог сохранить их семейное счастье. 8 сентября 2021 года Алина выставила публикацию в своих социальных сетях с подписью: «Мы с Колей развелись».
Обиженная женщина не раз нелицеприятно высказывалась о бывшем муже, называя его альфонсом, абьюзером и тираном.
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Анастасия Хохлова