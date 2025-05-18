Дочь Эмина Агаларова победила на чемпионате по кунг-фу в Италии

Эмин Агаларов с дочерью Аминой (Фото: Инстаграм* @eminofficial)
У Эмина Агаларова и его бывшей супруги, дочери президента Азербайджана, Лейлы Алиевой, трое детей: близнецы Али и Микаил, а также дочь Амина. Девочку Лейла удочерила уже после развода, однако артист относится к ней как к родной.
Недавно Эмин опубликовал ролик с чемпионата по боевому искусству кунг-фу, который состоялся в Италии. За триумфом Амины наблюдала ее мать и старшие братья.
Артист пожелал всем детям побед, веры в себя и удовольствия от занятий любимым делом.
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«Сегодня в Италии прошел чемпионат по кунг-фу и на этом чемпионате победила моя дочь. Ей 11 лет, ее зовут Амина и я страшно горжусь! Это ее первая большая победа. Моя гордость, моя Амина! Очень хотел поделиться с вами радостью сегодня», — заявил Эмин.
Дочь Эмина Агаларова Амина (Фото: Инстаграм* @eminofficial)
Артист пожелал всем детям побед, веры в себя и удовольствия от занятий любимым делом.
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Екатерина Коршунова