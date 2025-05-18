«Превратила это все в товар»: экс-муж Анжелики Агурбаш раскрыл правду о ней

Анжелика Агурбаш (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Экс-супруг певицы Анжелики Агурбаш предприниматель Николай заявил «Новым русским сенсациям», что она хотела денег за свидания отца с сыном. По словам мужчины, исполнительница вычеркнула его из жизни, когда он разорился. Более того, она поставила Николаю, по его словам, условия, которые он не может выполнить при всем желании.
«Она же превратила это все в «товар — деньги». Она три-четыре года назад говорила: «Если ты хочешь к нам в гости прийти, то, пожалуйста, сначала купи Анастасу дом в Подмосковье, мне купи квартиру», — прокомментировал Николай.
Он подчеркнул, что взамен Анжелика обещала испечь булочки и пригласить «колбасного короля» в гости. По признанию бизнесмена, его имущественные потери составили десять миллиардов рублей. Совершеннолетний сын отказался общаться с папой после этого.
Читайте также:
«Несколько дней вымаливал прощение»: Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений
«Ни в какие ворота»: Лоза раскритиковал выступление Успенской
«Это был шок»: Звезда «Универа» встретилась с отцом через 20 лет
Никита Кротов