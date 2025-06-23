Стрип-пластика, брак с секс-символом, роды за 1 млн: как сейчас живет фигуристка Александра Трусова
23 июня российской фигуристке Александре Трусовой (Игнатовой) исполнился 21 год. Почему спортсменка устроила эмоциональную сцену на Олимпиаде в Пекине, как она попала в Книгу рекордов Гиннесса и когда планирует стать матерью — в материале «Радио 1».
Чем известна Александра Трусова
Трусова родилась 23 июня 2004 года в Рязани в спортивной семье. Ее мать — бывшая легкоатлетка, а отец — мастер спорта по дзюдо и самбо. У Александры есть два младших брата — Егор и Иван. В четыре года родители подарили девочке ролики, с которыми она не расставалась. Именно это увлечение привело ее в фигурное катание — дисциплину, схожую с роликовыми видами спорта. Тренеры сразу отметили ее выдающиеся способности к прыжкам: она быстро осваивала сложные элементы и не боялась рисковать.
Когда Трусовой исполнилось девять, семья переехала в Москву, где она начала тренироваться в центре «Хрустальный». За годы карьеры она сменила несколько наставников: сначала занималась у Алексея Волкова, затем у Анны Царевой, а позже перешла к Этери Тутберидзе. В сезоне 2020/21 фигуристка ненадолго присоединилась к группе олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но вскоре вернулась к Тутберидзе.
Истерика на Олимпиаде в ПекинеНа Олимпийских играх 2022 года в Пекине Трусова вошла в историю, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе — такого до нее не делал ни один фигурист в мире. Однако из-за падения на тройном акселе в короткой программе и небольших ошибок в произвольной она заняла второе место, уступив Анне Щербаковой. Разочарование оказалось настолько сильным, что Александра не смогла сдержать эмоций.
«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» — кричала она.
На церемонии награждения Трусова появилась заплаканной и не аплодировала победительнице. Позже она призналась журналистам, что гордится своими прыжками, но недовольна итоговым результатом. Несмотря на это, за карьеру она завоевала медали всех крупнейших турниров, включая бронзу чемпионатов Европы и мира.
Рекорды Гиннесса и революция в фигурном катанииВ фигурном катании существует шесть видов четверных прыжков (аксель, тулуп, сальхов, лутц, флип и риттбергер), которые считаются элементами ультра-си. Трусова стала первой женщиной, исполнившей половину из них — тулуп, лутц и флип. За это достижение ее трижды включили в Книгу рекордов Гиннесса.
- В 2018 году на финале Кубка России она впервые выполнила четверной сальхов.
- На юниорском чемпионате мира добавила в программу четверной тулуп.
- На этапе Гран-при в Ереване покорила четверной лутц.
- В финале Гран-при в Турине установила новый рекорд, исполнив четверной флип.
«Я прекрасно понимаю, что уже вписана в Книгу рекордов Гиннесса и в историю фигурного катания. Я работала ради этого. Сказать, что я легенда… Первопроходец скорее, знаю, что сделала что-то первая, и все», — призналась Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.
Помимо официальных рекордов, ей принадлежат и другие достижения:
- два четверных сальхова в одной программе (март 2018),
- три четверных прыжка на турнире (сентябрь 2019),
- четыре квада (октябрь 2019),
- пять элементов ультра-си на контрольных прокатах (сентябрь 2021).
«Я боюсь летать на самолетах, кататься на аттракционах и много чего еще. Но не боюсь прыгать на коньках и падать на лед, ведь там все зависит только от тебя. Да и я чувствую каждую мышцу тела и знаю, что делать. А в других случаях от тебя мало что зависит», — рассказывала фигуристка.
Возвращение и пауза в карьере
В июне 2024 года Федерация фигурного катания России разрешила Трусовой участвовать в прокатах. На открытых сборах она откатала короткую программу, но допустила ошибки:
- срыв на каскаде тройной лутц — тройной тулуп,
- недокрут во втором прыжке (1,5 оборота вместо тройного).
«Как мне мой прокат? Плохо, однозначно. Лучше, чем на тренировках, где вообще ничего не получалось. До заезда в Новогорск на сборы я не ошибалась очень давно. Не считаю это возвращением, это пока пробные прокаты», — заявила она.
На этапах Гран-при России Трусова так и не выступила, а в марте 2025 года объявила о паузе в карьере.
Чем занималась Трусова вне льда
Во время перерыва в соревнованиях фигуристка увлеклась стрип-пластикой. Она не считает это направление пошлым и признается, что получает удовольствие от тренировок.
«Мне очень нравится, это очень женственно. Сейчас я занимаюсь этим периодами. Я танцую, мы снимаем видео, потом я прекращаю на время. Потом находится время, и я опять танцую», — рассказала она в интервью Медведевой.
В 2023 году Трусова попробовала себя в музыке, выпустив два трека:
- «Два крыла» (дебютная песня, презентованная в день ее рождения),
- «Я не кукла» (совместный трек с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной).
Личная жизнь: свадьба и планы на будущее
17 августа 2024 года Трусова вышла замуж за 24-летнего фигуриста Макара Игнатова. Пара познакомилась в сборной, а позже вместе участвовала в шоу Евгения Плющенко. В январе 2024 года на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге болельщики впервые заподозрили, что между ними не просто дружба. Трусова всегда придерживалась принципа, что жить вместе до брака бессмысленно, поэтому пара сыграла свадьбу уже через полгода после начала отношений. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал Игнатова «секс-символом российского фигурного катания».
Торжество прошло в подмосковной усадьбе «Золотой лев» в сказочном стиле. Продюсер Яна Рудковская выступила в роли «феи-крестной». Невеста появилась в фате длиной пять метров. На данный момент фигуристка Александра Трусова ожидает ребенка. Супруги поделились этой радостной новостью во время своего выступления на турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-Петербурге. В апреле пара отметила гендер-пати в ресторане на Новом Арбате, где объявила, что у них будет мальчик.
Издание Super сообщает, что Игнатова проходит наблюдение в одном из лучших перинатальных центров Москвы, а роды запланированы на июль. Она находится под наблюдением акушера-гинеколога и заведующей приемным отделением клиники. Стоимость ведения беременности в этом центре варьируется от 180 тыс. рублей до 1,05 млн рублей, а роды у врача Игнатовой обойдутся от 650 тыс. до 938 тыс. рублей.