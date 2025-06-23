23 июня 2025, 11:07

Александра Трусова (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

23 июня российской фигуристке Александре Трусовой (Игнатовой) исполнился 21 год. Почему спортсменка устроила эмоциональную сцену на Олимпиаде в Пекине, как она попала в Книгу рекордов Гиннесса и когда планирует стать матерью — в материале «Радио 1».





Содержание Чем известна Александра Трусова Истерика на Олимпиаде в Пекине Рекорды Гиннесса и революция в фигурном катании Возвращение и пауза в карьере Чем занималась Трусова вне льда Личная жизнь: свадьба и планы на будущее

Чем известна Александра Трусова

Истерика на Олимпиаде в Пекине

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» — кричала она.

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Рекорды Гиннесса и революция в фигурном катании

В 2018 году на финале Кубка России она впервые выполнила четверной сальхов.

На юниорском чемпионате мира добавила в программу четверной тулуп.

На этапе Гран-при в Ереване покорила четверной лутц.

В финале Гран-при в Турине установила новый рекорд, исполнив четверной флип.

«Я прекрасно понимаю, что уже вписана в Книгу рекордов Гиннесса и в историю фигурного катания. Я работала ради этого. Сказать, что я легенда… Первопроходец скорее, знаю, что сделала что-то первая, и все», — призналась Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

два четверных сальхова в одной программе (март 2018),

три четверных прыжка на турнире (сентябрь 2019),

четыре квада (октябрь 2019),

пять элементов ультра-си на контрольных прокатах (сентябрь 2021).

«Я боюсь летать на самолетах, кататься на аттракционах и много чего еще. Но не боюсь прыгать на коньках и падать на лед, ведь там все зависит только от тебя. Да и я чувствую каждую мышцу тела и знаю, что делать. А в других случаях от тебя мало что зависит», — рассказывала фигуристка.

Возвращение и пауза в карьере

срыв на каскаде тройной лутц — тройной тулуп,

недокрут во втором прыжке (1,5 оборота вместо тройного).

«Как мне мой прокат? Плохо, однозначно. Лучше, чем на тренировках, где вообще ничего не получалось. До заезда в Новогорск на сборы я не ошибалась очень давно. Не считаю это возвращением, это пока пробные прокаты», — заявила она.

Александра Трусова (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)



Чем занималась Трусова вне льда

«Мне очень нравится, это очень женственно. Сейчас я занимаюсь этим периодами. Я танцую, мы снимаем видео, потом я прекращаю на время. Потом находится время, и я опять танцую», — рассказала она в интервью Медведевой.

«Два крыла» (дебютная песня, презентованная в день ее рождения),

«Я не кукла» (совместный трек с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной).

Личная жизнь: свадьба и планы на будущее