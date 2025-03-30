Дочь Евгения Петросяна вернулась в Россию из США и вынуждена ютиться у подруги

Евгений Петросян (фото: Instagram* @petrosyanevgeny)
Дочь Евгения Петросяна от первого брака вернулась в Россию после длительного проживания в США. Правда теперь 56-летней Викторине приходится ютиться у подруги.
Отношения юмориста с дочерью испортились после его развода с Еленой Степаненко. В семейном конфликте Викторина встала на сторону бывшей супруги отца, а осенью прошлого года ситуация обострилась. Тогда Петросян подал заявление в суд с требованием выписать дочь из квартиры и аннулировать её право на пользование недвижимостью.
По словам адвоката Марии Бродской, которая защищает интересы Викторины, женщина действительно вернулась в Россию и сейчас вынуждена проживать у подруги, с которой работает.
Также адвокат отметила, что Викторина совершенно не согласна с исковыми требованиями, которые она считает незаконными. Женщина исправно оплачивает коммунальные услуги за квартиру, ставшую предметом спора. Также в однушке напротив Киевского вокзала остались её личные вещи, но забрать их она теперь не может.
При этом сторона Петросяна приводит другие сведения.
В Штатах супруги остановили компанию, названную в честь сыновей, Mark Andreas Collection, которая специализируется на производстве эксклюзивных стеклянных игрушек ручной работы. Также Викторина занималась продюсированием документальных фильмов и организовывала выставочные проекты.
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По словам адвоката Марии Бродской, которая защищает интересы Викторины, женщина действительно вернулась в Россию и сейчас вынуждена проживать у подруги, с которой работает.
Также адвокат отметила, что Викторина совершенно не согласна с исковыми требованиями, которые она считает незаконными. Женщина исправно оплачивает коммунальные услуги за квартиру, ставшую предметом спора. Также в однушке напротив Киевского вокзала остались её личные вещи, но забрать их она теперь не может.
При этом сторона Петросяна приводит другие сведения.
«Викторина вносила платежи по другим объектам, которые находятся в том же доме и принадлежат Степаненко. У семьи было в этом доме несколько квартир. Но та, в которой прописана Викторина, по итогу раздела осталась за Петросяном. Её единственный собственник с апреля 2022 года – Евгений Петросян. И только он вносил оплату за объект», – подчеркнул адвокат юмориста.Викторина переехала в США ещё в 90-х годах после того, как вышла замуж за американского бизнесмена. В браке родились два сына – Андреас и Марк.
В Штатах супруги остановили компанию, названную в честь сыновей, Mark Andreas Collection, которая специализируется на производстве эксклюзивных стеклянных игрушек ручной работы. Также Викторина занималась продюсированием документальных фильмов и организовывала выставочные проекты.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова